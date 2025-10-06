Україна буде говорити з найактивнішими країнами у PURL щодо другого етапу їхніх внесків – Зеленський

Зараз постачання ракет до ППО залежить від наповнення пакету програми PURL (Перелік пріоритетних вимог для України), найактивнішими країнами у цій програмі є Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія, Норвегія, і Україна буде говорити з цими країнами щодо другого етапу їхніх внесків, заявив президент Володимир Зеленський.

"Передусім, давайте про ППО, Patriot і NASAMS, і те що ми купуємо ракети, більшість своїх ми це беремо в Сполучених Штатів. Значить, тут залежить все від наповнення PURL… Програма, по якій ми купуємо ППО у Сполучених Штатах. Тут є дуже відповідальні країни, які розуміють, яка ціна цього запуску і ціна життя в Україні взимку. Передусім, це Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія, Норвегія", - сказав Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у понеділок.

"І скажу вам чесно, ми почали говорити з цими країнами щодо другого етапу їхніх внесків. Тому що ми не бачимо швидкості від інших країн. На жаль", - наголосив президент.

Окрім того, він спростував інформацію щодо блокування США поставок до України через шатдаун.

Зеленський зауважив, що також є постачання систем ППО, зокрема, IRIS-T, Patriot. Україна їх отримує, однак хотілося б пришвидшення цього процесу.