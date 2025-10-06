Інтерфакс-Україна
Події
15:43 06.10.2025

Україна буде говорити з найактивнішими країнами у PURL щодо другого етапу їхніх внесків – Зеленський

1 хв читати
Україна буде говорити з найактивнішими країнами у PURL щодо другого етапу їхніх внесків – Зеленський

Зараз постачання ракет до ППО залежить від наповнення пакету програми PURL (Перелік пріоритетних вимог для України), найактивнішими країнами у цій програмі є Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія, Норвегія, і Україна буде говорити з цими країнами щодо другого етапу їхніх внесків, заявив президент Володимир Зеленський.

"Передусім, давайте про ППО, Patriot і NASAMS, і те що ми купуємо ракети, більшість своїх ми це беремо в Сполучених Штатів. Значить, тут залежить все від наповнення PURL… Програма, по якій ми купуємо ППО у Сполучених Штатах. Тут є дуже відповідальні країни, які розуміють, яка ціна цього запуску і ціна життя в Україні взимку. Передусім, це Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія, Норвегія", - сказав Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у понеділок.

"І скажу вам чесно, ми почали говорити з цими країнами щодо другого етапу їхніх внесків. Тому що ми не бачимо швидкості від інших країн. На жаль", - наголосив президент.

Окрім того, він спростував інформацію щодо блокування США поставок до України через шатдаун.

Зеленський зауважив, що також є постачання систем ППО, зокрема, IRIS-T, Patriot. Україна їх отримує, однак хотілося б пришвидшення цього процесу.

Теги: #purl #ппо #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:44 06.10.2025
РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

15:39 06.10.2025
Орбан залишиться в історії як єдиний прем’єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС – Зеленський

Орбан залишиться в історії як єдиний прем’єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС – Зеленський

15:30 06.10.2025
Україна застосувала для ударів по РФ виключно власну зброю, і не лише дрони – Зеленський

Україна застосувала для ударів по РФ виключно власну зброю, і не лише дрони – Зеленський

15:28 06.10.2025
Зеленський попросив Нідерланди щодо додаткової допомоги Україні через енергетичні виклики

Зеленський попросив Нідерланди щодо додаткової допомоги Україні через енергетичні виклики

13:00 06.10.2025
Київ виділив 235 млн на посилення ППО – Кличко

Київ виділив 235 млн на посилення ППО – Кличко

09:24 06.10.2025
Ворог атакував 116 БпЛА, збито 83, зафіксовано влучання 30 ударних безпілотників

Ворог атакував 116 БпЛА, збито 83, зафіксовано влучання 30 ударних безпілотників

17:01 05.10.2025
Зеленський: Росія відверто намагається знищити українську цивільну інфраструктуру перед зимою

Зеленський: Росія відверто намагається знищити українську цивільну інфраструктуру перед зимою

14:48 05.10.2025
Росія в ніч на неділю завдала удару 496 дронами та 53 ракетами – Повітряні сили

Росія в ніч на неділю завдала удару 496 дронами та 53 ракетами – Повітряні сили

10:54 05.10.2025
Зеленський про комбіновану атаку РФ: Потрібно більше засобів ППО

Зеленський про комбіновану атаку РФ: Потрібно більше засобів ППО

19:04 04.10.2025
Зеленський: Триває відновлення електрики, води та зв’язку після ударів РФ на Сумщині, Чернігівщині й Донеччині

Зеленський: Триває відновлення електрики, води та зв’язку після ударів РФ на Сумщині, Чернігівщині й Донеччині

ВАЖЛИВЕ

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

Орбан залишиться в історії як єдиний прем’єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС – Зеленський

Україна застосувала для ударів по РФ виключно власну зброю, і не лише дрони – Зеленський

Зеленський попросив Нідерланди щодо додаткової допомоги Україні через енергетичні виклики

ОСТАННЄ

Словаччина прагне посилити співпрацю з Україною у сфері ОПК - міністр оборони

Міністр оборони Словаччини: Україна потребує безпекових гарантій, і підтримка її вступу до ЄС є однією з них

Словаччина надасть Україні 14-й пакет підтримки - міністр оборони

Сибіга: буде справедливо, якщо Україна з часом потрапить в топ світових експортерів зброї, потенціал є

Темпи просування окупантів минулого тижня знизились на 20% – DeepState

Сибіга: Інтеграція України в комплексну систему ППО Європи є очевидною необхідністю

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

Стефанчук пропонує посилити координацію Ради з парламентами держав ЄС для спільного розвитку оборонної промисловості

В OSINT-проєкт DeepState висловили сумніви у доцільності розформування ОСУВ "Дніпро"

Генштаб ЗСУ: парламент розгляне законопроєкт про Кіберсили ЗСУ 7 жовтня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА