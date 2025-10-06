Генштаб ЗСУ: уражено завод з виробництва вибухівки і боєприпасів в РФ та нафтоперевалочний комплекс у Феодосії, є численні вибухи та пожежі

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Сили оборони України у ніч проти понеділка уразили завод з виробництва вибухівки і боєприпасів на території Нижегородської області РФ та комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів на ТОТ Криму у Феодосії, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"В рамках зниження наступального потенціалу, а також спроможностей противника щодо ракетно-бомбових ударів, у ніч на 6 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру федерального казенного підприємства "Завод ім. Я.М. Свердлова"", - йдеться у повідомленні Генштабу у телеграм-каналі у понеділок.

Зазначається, що завод є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин. Має змогу споряджати практично всі види боєприпасів - авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, зокрема й такі, що коригуються за ціллю, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєприпаси для інженерних військ, боєголовки до ракетних комплексів ППО. В рамках кооперації здійснює спорядження бойових частин уніфікованих міжвидових планерувальних боєприпасів.

Зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі.

"Окрім того, уражено потужності АТ "Морський нафтовий термінал" (Феодосія, ТОТ АР Крим). Це багатофункціональний технологічний комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна і назад, а також автомобільний транспорт. Задіяний у забезпеченні окупаційної армії російського агресора", йдеться у повідомленні Генштабу.

В результаті успішного влучання зафіксовано масштабну пожежу на території об’єкту.

Також, на тимчасово окупованій території українського Криму є влучання по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії РФ. Результати ураження уточнюються.