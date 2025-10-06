Інтерфакс-Україна
Події
14:07 06.10.2025

Генштаб ЗСУ: уражено завод з виробництва вибухівки і боєприпасів в РФ та нафтоперевалочний комплекс у Феодосії, є численні вибухи та пожежі

2 хв читати
Генштаб ЗСУ: уражено завод з виробництва вибухівки і боєприпасів в РФ та нафтоперевалочний комплекс у Феодосії, є численні вибухи та пожежі
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Сили оборони України у ніч проти понеділка уразили завод з виробництва вибухівки і боєприпасів на території Нижегородської області РФ та комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів на ТОТ Криму у Феодосії, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"В рамках зниження наступального потенціалу, а також спроможностей противника щодо ракетно-бомбових ударів, у ніч на 6 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру федерального казенного підприємства "Завод ім. Я.М. Свердлова"", - йдеться у повідомленні Генштабу у телеграм-каналі у понеділок.

Зазначається, що завод є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин. Має змогу споряджати практично всі види боєприпасів - авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, зокрема й такі, що коригуються за ціллю, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєприпаси для інженерних військ, боєголовки до ракетних комплексів ППО. В рамках кооперації здійснює спорядження бойових частин уніфікованих міжвидових планерувальних боєприпасів.

Зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі.

"Окрім того, уражено потужності АТ "Морський нафтовий термінал" (Феодосія, ТОТ АР Крим). Це багатофункціональний технологічний комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна і назад, а також автомобільний транспорт. Задіяний у забезпеченні окупаційної армії російського агресора", йдеться у повідомленні Генштабу.

В результаті успішного влучання зафіксовано масштабну пожежу на території об’єкту.

Також, на тимчасово окупованій території українського Криму є влучання по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії РФ. Результати ураження уточнюються.

Теги: #генштаб #рф #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:16 06.10.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 834 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 834 ворожі цілі

02:43 06.10.2025
Каллас заявила, що терористичними атаками на цивільних Росія намагається приховати провал літнього наступу

Каллас заявила, що терористичними атаками на цивільних Росія намагається приховати провал літнього наступу

22:08 05.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 192 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 192 ворожі атаки - Генштаб

17:12 05.10.2025
Світ має зупинити постачання критичних компонентів до Росії – Зеленський

Світ має зупинити постачання критичних компонентів до Росії – Зеленський

06:58 05.10.2025
Польща підняла авіацію через масовану атаку України

Польща підняла авіацію через масовану атаку України

00:16 05.10.2025
Окупанти втратили 126 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 126 осіб на покровському напрямку - Генштаб

18:45 04.10.2025
Зеленський продовжив санкції проти бізнесменів РФ та ввів нові обмеження для військової й нафтової сфер

Зеленський продовжив санкції проти бізнесменів РФ та ввів нові обмеження для військової й нафтової сфер

15:12 04.10.2025
Сил оборони вночі завдали удару по НПЗ в Ленінградській області РФ, РЛС в Курській і командному пункту на ТОТ

Сил оборони вночі завдали удару по НПЗ в Ленінградській області РФ, РЛС в Курській і командному пункту на ТОТ

04:16 04.10.2025
Окупанти втратили 124 особи на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 124 особи на покровському напрямку - Генштаб

08:39 03.10.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 774 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 774 ворожі цілі

ВАЖЛИВЕ

Україна і Литва домовилися про захист критичної інфраструктури - премʼєрка Ругінене

Експортну програму "Зброя" необхідно запустити до кінця року - Зеленський

Ворог атакував 116 БпЛА, збито 83, зафіксовано влучання 30 ударних безпілотників

Генштаб зафіксував впродовж доби 231 бойове зіткнення

Сили безпілотних систем уразили за добу 834 ворожі цілі

ОСТАННЄ

Делегації України та ЄС обговорили виконання Плану України у сфері правосуддя

Лауреатами Нобелівки з фізіології та медицини стали американці Мері Брунков та Фред Рамсделл, а також Сімон Сакагуті з Японії за дослідження імунітету

Частка тривалості повітряних тривог під час роботи ТЦ зросла в вересні до 14,1% - УРТЦ

ВАКС визнав необґрунтованими активами люксові автівки, що належать родині колишнього керівника районного ТЦК та СП Харкова - САП

У Києві запровадять цифрові перепустки для пересування під час комендантської години

Рішення створити Космічні війська хоч і запізніле, проте все ще актуальне, — Залужний

Допомога Литви з лютого 2022 року сягнула майже 1,8 млрд євро - Свириденко

Литва запропонувала ініціативу "Діти насамперед. Захистимо майбутнє України" - премʼєрка Ругінене

На Одещині очікуються значні дощі - метеорологи

Україна і Литва домовилися про захист критичної інфраструктури - премʼєрка Ругінене

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА