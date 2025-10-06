Допомога Литви з лютого 2022 року сягнула майже 1,8 млрд євро - Свириденко

З 24 лютого 2022 року обсяг допомоги Литви сягнув майже 1,8 млрд євро, половина пішла на оборонні потреби, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"З 24 лютого 2022 року обсяг допомоги сягнув майже 1,8 млрд євро, що становить близько 2% литовського ВВП. За цим показником Литва входить ТОП-3 країн світу, які підтримують Україну", - сказала Свириденко на спільному брифінгу з прем’єр-міністеркою Литви Інгою Ругінене у понеділок в Києві.

Вона зазначила, що половина від цієї суми становить, майже 900 млн євро, спрямовано на оборонні потреби України.

"Сьогодні отримали запевнення, що Україна буде вагомим пріоритетом нового уряду Литви", - додала премʼєр.

Крім того, Свириденко подякувала Литві за системну підтримку у відновленні енергетики.

"Обсяг допомоги Литви перевищив 83 млн євро, зокрема, 21% всього обладнання до Хабу екстреної енергетичної допомоги надано саме Литвою", - додала вона.