Україна і Литва домовилися про захист критичної інфраструктури - премʼєрка Ругінене

Україна і Литва підписали міжвідомчу угоду про захист критичної інфраструктури, повідомила прем’єр-міністр Інга Ругінене.

"Нам потрібно якнайшвидше перейняти ваш досвід та уроки війни, зокрема, у захисті від російських безпілотників, які дедалі частіше порушують повітряний простір наших союзників по НАТО і загрожують безпеці нашого регіону. Керівники наших відомств щойно підписали міжвідомчу угоду про захист критичної інфраструктури, яка дозволить ще більш інтенсивно співпрацювати у цій сфері", - сказала Ругінене на спільному брифінгу з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко у понеділок в Києві.

Вона також наголосила, що санкції Литви щодо РФ та Білорусі залишатимуться в силі доти, поки не буде відновлено повну територіальну цілістність України, і не буде відшкодовані збитки, завданні війною.