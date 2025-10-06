Інтерфакс-Україна
13:38 06.10.2025

Україна і Литва домовилися продовжувати посилювати санкційний режим проти РФ - Свириденко

Україна і Литва домовилися продовжувати роботу з посилення тиску і санкційного режиму по відношенню до Росії, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"В Україні і Литві ми переконані, що справедливий і тривалий мир може бути досягнутий тільки через сильну відповідь на дії країн-агресорок. Ми домовилися далі працювати над посиленням тиску на Росію, над посиленням санкційного режиму", - сказала Свириденко на спільному брифінгу з прем’єр-міністеркою Литви Інгою Ругінене у понеділок в Києві.

Сторони також обговорили європейську інтеграцію України.

"У Литві переконані, що без членства України в Європейському Союзі, Європа не може бути безпечною і мирною. І цей підхід має стати рушійною силою всього процесу розширення Євросоюзу. Ми маємо найрішучішу підтримку Литви щодо відкриття максимальної кількості переговорних кластерів вже цього року під час головування Данії, попри опір окремих країн", - додала вона.

Свириденко також анонсувала плани провести найближчим часом міжурядові консультації.

В свою чергу, Ругінене запросила весь Кабінет міністрів України прибути до Вільнюса на такі консультації.

Теги: #україна #литва #санкції_рф

