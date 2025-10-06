Інтерфакс-Україна
Події
13:36 06.10.2025

Прем'єр-міністр Литви Ругінене прибула до Києва

1 хв читати

Прем’єр-міністр Литви Інга Ругінене прибула до Києва з візитом. Про це вона повідомила в соцмережі Х.

"Немає такого місця, де я хотіла б опинитися у свій перший візит більше, ніж вільна і незламна Україна. Біля Стіни пам’яті в Києві разом із прем’єр-міністром Юлією Свириденко я вшанувала пам’ять українців, які загинули, захищаючи свою країну, нашу спільну безпеку та спільні ідеали", - написала Ругінене.

Ругінене була призначена на посаду прем’єр-міністра у серпні.

Теги: #київ #ругінене

