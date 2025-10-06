Інтерфакс-Україна
09:34 06.10.2025

ВАКС частково задовольнив апеляцію Мін’юсту та стягнув в дохід держави активи колишнього нардепа від Партії регіонів

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції стосовно екснардепа Володимира Олійника – суд постановив стягнути в дохід держави майно та корпоративні права, повʼязані з Олійником, повідомляє Мін’юст.

В.Олійник — колишній народний депутат України VII скликання від "Партії регіонів". Він є співзасновником організації антиукраїнського спрямування та бере участь у телеефірах російських каналів, де публічно озвучує наративи, які використовуються державною пропагандою РФ, зазначає Мін’юст.

