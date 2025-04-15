Кабмін погодив призначення Олійника заступником голови Київської ОДА

Кабінет міністрів України погодив призначення Руслана Олійника заступником голови Київської обласної державної адміністрації.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Як відомо з відкритих джерел, підполковника Олійника у 2023 році було призначено комендантом Київської області, першим заступником керівника оперативного штабу Ради оборони Київської області. Призвано на військову службу у 2022 році, до цього – у 2020–2022 рр. був радником з питань безпеки голови Дніпропетровської ОДА.