Мін’юст звернувся до ВАКС з позовом стягнути активи Олійника

Міністерство то юстиції України 21 липня подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції до екс-нардепа, одного з засновників антиукраїнської організації "Комітет спасіння України" Володимира Олійника у вигляді стягнення в дохід держави його активів, зокрема 7 об’єктів нерухомого майна, повідомляє пресслужба міністерства у телеграмі

"Олійник Володимир Миколайович — раніше обіймав посаду мера міста Черкаси (з 1994-2002), був народним депутатом України. Після революції гідності виїхав до росії. Він є одним із засновників антиукраїнської організації "Комітет спасіння України", яка активно поширює російську пропаганду та підтримує агресію росії проти України. У 2022 році Володимир Олійник незаконно прибув на тимчасово окуповану територію Київщини, щоб допомагати встановленню на ній окупаційного режиму", - нагадали у пресслужбі.

Повідомляється, що до стягнення заявлено:

- 6 об’єктів нерухомого майна, які знаходяться в місті Черкаси;

- 1 об’єкт нерухомості в Київській області;

- самохідне, моторне прогулянкове судно;

- частку корпоративних прав в ТОВ "Е.С.П. ТЕХНОЛОГІЇ".