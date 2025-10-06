Інтерфакс-Україна
09:24 06.10.2025

Ворог атакував 116 БпЛА, збито 83, зафіксовано влучання 30 ударних безпілотників

У ніч на 6 жовтня ворог атакував 116-ма ударними БпЛА, станом на 9.00 протиповітряною обороною збито або подавлено 83 ворожі безпілотники, зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 7 локаціях, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 6 жовтня противник атакував 116-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, – рф, а також з Гвардійського – ТОТ АР Крим. Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 83 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

"Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 7 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА", - зазначається у повідомленні.

