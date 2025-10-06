6 жовтня в історії: Важливі події та церковні свята

6 жовтня в Україні відзначають Всесвітній день Хабітат (Всесвітній день охорони місць проживання), Всесвітній день архітектури, Міжнародний день лікаря, Всесвітній день церебрального паралічу, Всесвітній день запобігання булінгу, Тиждень захисту тварин.

6 жовтня виповнюється 80 років від дня заснування (1945) Івано-Франківського національного медичного університету (на той час - Станіславський державний медичний інститут).

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Томи.

Юдейська громада відзначає Сукот.

День 1320 Російська агресія - Day 1320 Russian aggression

Всесвітній день Хабітат (Всесвітній день охорони місць проживання)

Відзначається щорічно в перший понеділок жовтня відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 40 / 202.

Свято було затверджене Бернською конвенцією, яку ухвалили в 1979 році за ініціативи Ради Європи. Рішення про відповідну угоду було прийнято Ради міністрів Ради Європи в 1976 році. Конвенція була відкрита для підписання з 19 вересня 1979 року та набула чинності з 1 січня 1982 року. На поточний момент конвенцію підписали 40 держав, що входять до складу Ради Європи, Європейський Союз та чотири африканські держави (Буркіна-Фасо, Туніс, Марокко та Сенегал). Україна ратифікувала Конвенцію 29 жовтня 1996 року.

Головною метою Конвенції є збереження тих середовищ існування рослин та проживання тварин, де необхідна співдружність та взаємодопомога кількох країн. До змісту документу входять 9 розділів, основним з яких є "Охорона середовищ існування". Підписанням Конвенції сторони домовилися сприяти формуванню національної політики з метою збереження природних місць проживання та вживати дієвих заходів у боротьбі із забрудненням навколишнього середовища. Спостереженням за виконанням домовленостей займається спеціально створений комітет, до якого входять представники країн-учасниць. В рамках комітету створюються експертні групи, вивчаються питання щодо збереження місць існування, вносяться поради щодо підвищення ефективності дії Конвенції.

Всесвітній день архітектури

Відзначається щорічно в перший понеділок жовтня за рішенням 20-ї Генеральної асамблеї Міжнародного союзу архітекторів.

Основне призначення архітектури – створення фізичного середовища для проживання людей. Однак архітектура виходить за рамки створених будівельних об’єктів. Вона є невіддільною частиною нашої культури. Архітектура показує, як люди бачать навколишній світ, а також самих себе.

Планування простору та дизайн приміщень певним чином впливає на настрій, продуктивність і навіть здоров’я мешканців будинку. Дослідження підтверджують, що робота у добре спланованому приміщенні приносить кращий результат, ніж у незручному офісі. Бетонні ландшафти та однотипні будинки, позбавлені найменшого натяку на уяву, викликають стрес.

Зважаючи на це, роль архітекторів у суспільстві важко переоцінити. У їх роботі наука поєднується з творчістю. Проєктування будинку вимагає врахування багатьох чинників, починаючи від соціологічних та закінчуючи психологічними.

Міжнародний день лікаря

Відзначається щорічно в перший понеділок жовтня з ініціативи ВООЗ.

Професія лікаря існує десятки тисяч років — за цей довгий період суть її залишилася незмінною і по-справжньому безцінною, гуманною та милосердною. Важливе значення лікарів як авторитетних спеціалістів добре розуміє кожен, адже багатьом доводилося переживати ситуацію, коли власне життя чи життя близьких людей залежало лише від лікарського професіоналізму. У всі історичні епохи лікарів дуже поважали, не є винятком і наш час. Зараз у світі існує чимало святкових днів, присвячених вшануванню роботи лікарів, і одним з них є Міжнародний день лікаря, який відзначається щороку в перший понеділок жовтня, в багатьох країнах.

Всесвітній день церебрального паралічу

Це глобальна ініціатива, започаткована 2012 року, яка об’єднує людей, що живуть з церебральним паралічем, їхні родини, прихильників та організації з понад 100 країн світу. Метою цього дня є підвищення обізнаності про церебральний параліч, забезпечення рівних прав, доступу та можливостей для дітей і дорослих з цим діагнозом.

Церебральний параліч – це фізична інвалідність, яка впливає на рух і поставу. Його наслідки можуть варіюватися від слабкості в одній руці до майже повної відсутності довільних рухів. Багато людей з церебральним паралічем також мають супутні порушення зору, слуху, комунікації та мобільності. Цього дня проводяться різноманітні заходи, спрямовані на підтримку людей з церебральним паралічем, підвищення обізнаності про їхні потреби та проблеми, а також надання їм необхідної допомоги.

Всесвітній день запобігання булінгу

Всесвітній день запобігання булінгу відзначається у перший понеділок жовтня. Це день, коли люди, навчальні заклади та громади об’єднуються, щоб підвищити обізнаність про згубний вплив булінгу та пропагувати доброту, прийняття та інклюзію.

Всесвітній день запобігання булінгу був ініційований організацією STOMP Out Bullying з метою заохочення шкіл, громад та організацій до колективної роботи, щоб зупинити булінг, кібербулінг та покласти край ненависті та расизму шляхом підвищення обізнаності про поширеність та вплив усіх форм булінгу на дітей різного віку.

Символом цього дня є синій колір, що символізує мир, важливість і впевненість.

Тиждень захисту тварин

Тиждень захисту тварин проводять щорічно упродовж першого повного тижня жовтня. Комітет IVSA (SCAW) – засновник свята – допомагає охочим організовувати заходи та транслювати їх через соціальні мережі задля просування цієї ініціативи.

Цього дня народилися:

280 років від дня народження Франциска Смуглевича (1745-1807), польського художника, засновника литовської національної школи живопису

125 років від дня народження Дмитра Євменовича Бованенка (1900-1942), українського історика, економіста, педагога

120 років від дня народження Юхима Ісаковича Русинова (1905-1969), українського композитора, диригента

115 років від дня народження Романа Миколайовича Кравчука (1910-1951), українського військово-політичного діяча, члена ОУН, полковника УПА

Ще в цей день:

1917 - І Всеукраїнський з'їзд товариств "Просвіта";

1927 - У Нью-Йорку відбувається прем'єра першого звукового фільму;

1948 - В Ашгабаті стається один із найпотужніших землетрусів у світі, що спричинив великі людські жертви;

1973 - Атакою єгипетських та сирійських військ під час єврейського свята Йом-Кіпур починається Війна Судного дня між Ізраїлем та арабськими країнами;

1975 - Київське "Динамо" виграє Суперкубок УЄФА у клубу "Баварія" (Мюнхен) в другому матчі 2:0 (перший 1:0).

Церковне свято:

День пам’яті святого апостола Томи

Він відомий як "Невіруючий Тома" через свою сумнівність у воскресінні Христа, доки не побачив його рани на власні очі. Проте, його сумніви не були ознакою невіри, а радше бажанням переконатися у правдивості події. Після воскресіння Христа, Тома активно проповідував Євангеліє і, за переказами, досяг Індії, де заснував християнські громади.

Святий Тома є покровителем Індії та Португалії, а також будівельників та архітекторів. В Індії, у місті Майлапур, знаходиться санктуарій, зведений на місці його мученицької смерті. В іконографії Тома часто зображується з столярськими інструментами або списом, яким його було вбито.

Сукот

Сукот — це одне з головних свят юдаїзму, яке символізує пам’ять про мандрівку єврейського народу пустелею після Виходу з Єгипту та вдячність за врожай. Триватиме з вечора 6 жовтня і завершиться ввечері 13 жовтня. Протягом семи днів єврейські родини живуть у тимчасових куренях — суках, згадують мандрівку Синайською пустелею та зазначають пріоритет духовного над матеріальним.

Центральним ритуалом є благословення чотирьох рослин — етрога, пальми, мирта і верби — як символ єдності народу та присутності Бога в кожному напрямку світу.

Сукот також є святом урожаю: на столі — плоди нового сезону, мед, хала і вино, а вечір завершується кідушем — молитвою вдячності.

Іменини:

Іван, Макар, Хома

З прикмет цього дня:

Цього дня наші предки поповнювали запаси продуктів на зиму. А ще віряни молилися святому апостолу, просили його про добробут. Господині традиційно пекли коровай, окраєць якого віддавали тяжко хворим.