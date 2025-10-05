Інтерфакс-Україна
22:15 05.10.2025

Климпуш-Цинцадзе: у парламенті Чехії може бути сформована коаліція меншості з проєвропейською орієнтацією

Через принципову позицію президента Чехії Петра Павела щодо недопустимості участі праворадикалів в уряді, Андрей Бабіш, чия партія ANO перемогла на парламентських виборах, найімовірніше буде змушений сформувати коаліцію меншості з проєвропейською орієнтацією, прогнозує голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Безумовно, для правлячої партії, яка проактивно і віддано підтримувала Україну, це, на жаль, поразка. Разом із тим парламентські вибори в Чехії закінчилися не чорно-білою картинкою. До парламенту не пройшли комуністи, праворадикали набрали набагато менше голосів від тієї кількості, на яку вони сподівалися, і якої остерігалися оглядачі. Чехи продемонстрували велику активність, явка становить майже 70%. Не варто забувати про повноваження президента Чехії, його чітку проєвропейську та пронатовську позицію, та позицію підтримки України. Його несприйняття уряду із праворадикальними політичними силами, швидше за все змушуватиме Бабіша створити коаліцію меншості, яка залишиться проєвропейською, пронатовською, хоча не буде відкрито, гучно та ініціативно пропонувати ідеї щодо нових видів підтримки України", - сказала Климпуш-Цинцадзе у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у неділю.

Голова комітету не вважає, що чеський прем’єр стане поряд з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном просувати російські наративи.

Климпуш-Цинцадзе висловила сподівання, що влада України зможе встановити діалог з новим урядом Чехії.

"Будемо сподіватися, що українській владі вистачить мудрості налагодити контакти з новим урядом Чехії. Безумовно, тут матиме значення і парламентська дипломатія. Вірю в те, що є можливість мати раціональний, практичний і дружній діалог із Чехією", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Теги: #коментар #вибори #чехія

