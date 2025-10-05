Інтерфакс-Україна
Події
19:44 05.10.2025

УЧХ працює на місцях ліквідації наслідків ударів РФ по Львівщині

Фото: https://www.facebook.com/

Український Червоний Хрест (УЧХ) працює на двох локаціях, що постраждали через комбіновану російську ракетно-дронову атаку по Львівщині.

"Команда Львівської обласної організації Українського Червоного Хреста працює на двох локаціях, що постраждали внаслідок російської масштабної нічної атаки. Робота відбувається у взаємодії з органами місцевої влади, ДСНС, медиками та поліцією", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у неділю.

Наразі на місцях розгорнуто пункти підтримки УЧХ, де постраждалим надають медичну та психологічну допомогу. Жителі, чиї домівки пошкоджено, можуть отримати необхідні матеріали для тимчасового відновлення житла. У наметах також доступні питна вода та гарячі напої для всіх, хто потребує перепочинку — як місцевих мешканців, так і представників екстрених служб.

Як повідомлялося, російська армія вночі 5 жовтня здійснила наймасштабнішу атаку на Львівщину від початку повномасштабного вторгнення: у зону відповідальності Повітряного командування "Захід" зайшло близько 163 повітряні цілі (140 "шахедів" і 23 крилаті ракети). Внаслідок ворожої атаки четверо людей загинули, ще восьмеро — постраждали.

 

