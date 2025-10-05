Інтерфакс-Україна
Події
01:37 05.10.2025

Трамп: Ізраїль погодився на початкову лінію відведення в Секторі Газа

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на початкову лінію відведення, тепер очікується підтвердження від ХАМАС.

"Після переговорів Ізраїль погодився на початкову лінію відведення, яку ми показали та поділилися з ХАМАС. Коли ХАМАС підтвердить це, припинення вогню НЕГАЙНО набуде чинності, розпочнеться обмін заручниками та полоненими, і ми створимо умови для наступного етапу відведення, який наблизить нас до кінця цієї 3000-РІЧНОЇ КАТАСТРОФИ. Дякуємо за вашу увагу до цього питання та СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ!", - написав Трамп в Truth Social.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115317679562891817

Теги: #ізраїль #трамп #сша #хамас

