20:15 04.10.2025

Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини, постраждала літня жінка та пошкоджена інфраструктура

Російські окупанти продовжують в суботу обстрілювати два райони Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждала літня жінка та пошкоджено приватну інфраструктуру, лінію електропередач та газогін, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, по Нікопольщині агресор застосовував дрони й важку артилерію. Гучно було у райцентрі, Покровській та Марганецькій громадах. Постраждала 71-річна жінка. Вона отримала необхідну допомогу. 

Також пошкоджені вісім приватних будинків, декілька господарських споруд, легкова автівка й вантажівка. Зачепило лінію електропередач і газогін. 

По Межівській і Покровській громадах Синельниківського району російські війська поцілили безпілотником. Зайнявся приватний будинок. Горіла й суха трава.

За уточненою інформацією, зранку противник вдарив КАБом по Покровській громаді. Пошкоджена оселя місцевих.

 

