ЄС планує включити до санкційних списків щодо РФ ще 120 танкерів - ЗМІ

ЄС в рамках підготовлюваного 19-го пакету санкцій проти РФ збирається поповнити санкційні списки ще 120 танкерами, повідомляє портал EUobserver з посиланням на документи, що опинилися в його розпорядженні.

"Згідно зі службовими документами, що потрапили до EUobserver, ЄС в рамках 19-го пакету санкцій внесе до "чорних списків" ще 120 танкерів російського "тіньового флоту", що доведе кількість кораблів, на які накладено санкції, до 568 одиниць", - інформує портал.

Санкції передбачають заборону на заходження даних суден в порти ЄС і заборону фірмам ЄС на надання їм послуг, таких як страхування і заправка паливом і моторними маслами.

При цьому ЄС готує юридичні підстави для затримання мінімум 16 танкерів з цих 120, якщо вони опиняться у водах Балтійського моря, під приводом того, що у них немає чіткої національної приналежності, зазначається в документах. Але для їх затримання буде потрібна участь НАТО і відповідність вимогам чинного законодавства, зазначає портал.

За даними EUobserver, мова йде про танкери Adonia, Apate, Apus, Aquilla II, Bolu, Briont, Ethera, Everdine, Leona, Manaslu, Myra, Nemrut, Omni (тепер носить назву Evali), Samos, Tagor і Tassos.