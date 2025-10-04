Інтерфакс-Україна
Події
15:12 04.10.2025

Сил оборони вночі завдали удару по НПЗ в Ленінградській області РФ, РЛС в Курській і командному пункту на ТОТ

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Підрозділи Сил оборони України завдали удару по підприємству "Кіришінефтеоргсинтез" в місті Кіриші Ленінградської області (РФ) в ніч на 4 жовтня.

"На об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються. Кіришський нафтопереробний завод є одним із найбільших НПЗ на території країни-агресора. Його річна потужність — 18,4 млн тонн переробки нафти в рік", - повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України в суботу.

Окрім того, Сили оборони уразили у Курській області радіолокаційний комплекс "Гармонь" та транспортно-заряджаючу машину зі складу ОТРК "Іскандер".

Також завдано удару по командному пункту 8 армії збройних сил противника, що дислокується на тимчасово окупованій території Донецькій області. "Ціль уражено. Результати уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Сили спеціальних операцій ЗСУ також повідомили, що у ніч на 4 жовтня у взаємодії з повстанським рухом в РФ "Черная искра" було уражено установки на нафтопереробному заводі "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області росії.

"Уражено установки ЛАБ-ЛАБС (установка з виробництва лінійних алкілбензолів та лінійних алкілароматичних сульфонатів) та ЕЛОУ-АВТ-6 (установка з видалення води, солі та первинної обробки нафти) на нафтопереробному заводі "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області росії. Критичне для ворога підприємство палає вже втретє у 2025 році", - йдеться у повідомленні ССО у телеграм.

Успішним спеціальним діям передувала чітка координація та планування між ССО України та представниками "Черная искра", зазначено у повідомленні.

Ураження і подальше займання НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" підтверджують і влада регіону, і місцеві жителі. Це одне із найбільших і критичних підприємств ворога, потужність якого сягає 20,1 млн тонн нафти на рік. Об’єкт виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційне пальне та інші нафтопродукти, інформують ССО

Теги: #кіришінефтеоргсинтез #удар #генштаб #рф

