Об’єкт критичної інфраструктури пошкоджений обстрілом в Новорайську Херсонської області – райадміністрація

Пошкоджень і руйнацій зазнали житлові будинки, господарські споруди та приватний транспортний засіб мирних мешканців Бериславського району Херсонської області внаслідок обстрілів з боку російських окупантів минулої доби, повідомив голова Бериславської районної державної адміністрації Володимир Літвінов в суботу вранці.

"Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає… У результаті ворожих обстрілів у селищі Новорайськ було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури", - написав Літвінов в Телеграм.

За його словами, протягом доби під ворожим вогнем окупантів опинилися Новорайська, Новоолександрівська, Нововоронцовська, Милівська, Борозенська та Тягинська територіальні громади, а саме: с.Новорайськ, с.Михайлівка, с.Українка, с.Шевченківка, с.Качкарівка, с.Борозенське, с.Тягинка, с.Бургунка, с.Львове, с.Миколаївка, с.Ольгівка, с.Одрадокам’янка.

Ворог завдав мінометних та артилерійських обстрілів по с.Михайлівка, с.Тягинка, с.Бургунка, с.Львове, с.Миколаївка, с.Ольгівка, с.Одрадокам’янка, околицях с.Українка, с.Шевченківка. Використовуючи безпілотні літальні апарати, атакував с.Новорайськ, с.Українка, с.Бургунка, с.Львове, с.Ольгівка, с.Одрадокам’янка, околиці с.Качкарівка, с.Борозенське.

Новорайськ лежить приблизно у 10 км від річки Дніпро, по якій у Херсонській області проходить лінія бойового зіткнення.