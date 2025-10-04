Інтерфакс-Україна
08:30 04.10.2025

У результаті ворожих атак минулої доби на Сумщині поранено восьмеро цивільних, серед них 8-річна дівчинка

Минулої доби російські війська обстріляли територію Сумської області, внаслідок чого поранення отримали вісім мирних мешканців, серед них – дівчинка 8 років.

"Унаслідок атак поранення отримали вісім мирних мешканців, серед них - дівчинка 8 років. Пошкоджено 23 приватних будинки, школу, дитячий садок, господарчі споруди, транспортні засоби, а також обʼєкти інфраструктури. Зафіксовано займання сухої рослинності", - інформує Національна поліції України.

Вранці суботи ворог завдав чергових авіаударів по Краснопільській громаді, влучивши по непрацюючому підприємству. Попередньо повідомляється без жертв, зруйновано ангар.

"Поліція Сумської області продовжує фіксувати кожен факт злочинів російських військ. За всіма подіями відкрито кримінальні провадження за ст. 438 КК України (воєнні злочини)", – йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

 

