Ворог уночі атакував чотири райони Дніпропетровщини, поранена жінка

Російські війська здійснили удари по чотирьох районах Дніпропетровської області, поранення отримала 51-річна жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у телеграм-каналі.

За його словами, на Дніпро агресор скерував безпілотники, внаслідок чого пошкоджено інфраструктуру. Також противник завдав ракетного удару по Павлограду там люди не постраждали.

"Цілив противник і по Покровській громаді Синельниківського району. Поранення отримала 51-річна жінка. Зайнялися три приватні будинки, один з яких — зруйнований. Горіла також господарська споруда. Внаслідок влучання дрону у Межівській громаді вогнем охопило гараж", — зазначив Лисак.

Крім того, за його інформацією, ворог з важкої артилерії обстріляв Покровську громаду на Нікопольщині, потерпілих немає.