Інтерфакс-Україна
Події
02:16 04.10.2025

Трамп у відповіді на заяву ХАМАС закликає Ізраїль припинити бомбардування Гази для звільнення заручників

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування сектора Газа, наголосивши на готовності ХАМАС до тривалого миру.

"Виходячи із заяви, яку щойно оприлюднив ХАМАС, я вважаю, що вони готові до тривалого МИРУ. Ізраїль повинен негайно припинити бомбардування Гази, щоб ми могли безпечно і швидко звільнити заручників! Зараз це занадто небезпечно. Ми вже обговорюємо деталі, які необхідно опрацювати. Мова йде не лише про Газу, мова йде про довгоочікуваний МИР на Близькому Сході", – зазначив Трамп у відповіді на попередню заяву угруповання ХАМАС щодо готовності обговорення плану Трампа та звільнення ізраїльських заручників для припинення вогню в Газі.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп у п’ятницю в соцмережі Truth Social написав: "Відпустіть всіх заручників, віддайте тіла загиблих! Угода з ХАМАС має бути досягнута до неділі, до шостої години вечора за часом Вашингтона (23.00 кч). До угоди вже приєдналися всі країни! Якщо ця остання пропозиція не буде прийнята, проти ХАМАС почнеться неймовірне пекло".

Згодом за інформацією журналіста видання Axios Барака Равіда ХАМАС заявив про готовність звільнити всіх заручників для досягнення постійного припинення вогню в Газі та передати управління сектором палестинському органу, що складатиметься з незалежних діячів.

Джерело: https://x.com/whitehouse/status/1974224561982812211?s=46

Теги: #ізраїль #вфдповідь #газа #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:08 03.10.2025
ХАМАС заявив про готовність звільнити ізраїльських заручників та обговорити план Трампа - ЗМІ

ХАМАС заявив про готовність звільнити ізраїльських заручників та обговорити план Трампа - ЗМІ

20:34 03.10.2025
Продажі електромобілів у США за 9 місяців перевищили 1 млн і оновили рекорд

Продажі електромобілів у США за 9 місяців перевищили 1 млн і оновили рекорд

18:05 03.10.2025
Шатдаун у США не впливає на постачання зброї Україні - посол Стефанішина

Шатдаун у США не впливає на постачання зброї Україні - посол Стефанішина

15:25 03.10.2025
Поставки зброї зі США продовжуються, переговори щодо угоди про дрони йдуть за планом - МЗС

Поставки зброї зі США продовжуються, переговори щодо угоди про дрони йдуть за планом - МЗС

02:45 30.09.2025
Трамп пообіцяв Нетаньягу повну підтримку у знищенні ХАМАС, якщо той відмовиться від його мирного плану

Трамп пообіцяв Нетаньягу повну підтримку у знищенні ХАМАС, якщо той відмовиться від його мирного плану

23:48 29.09.2025
Білий дім опублікував розгорнутий план мирного врегулювання в Газі - ЗМІ

Білий дім опублікував розгорнутий план мирного врегулювання в Газі - ЗМІ

20:39 29.09.2025
Нетаньягу вибачився перед прем'єром Катару за удар по Досі

Нетаньягу вибачився перед прем'єром Катару за удар по Досі

16:05 27.09.2025
Система ППО Patriot від Ізраїлю вже працює в Україні - Зеленський

Система ППО Patriot від Ізраїлю вже працює в Україні - Зеленський

07:26 27.09.2025
Трамп анонсував інтенсивні мирні переговори щодо Сектору Гази

Трамп анонсував інтенсивні мирні переговори щодо Сектору Гази

19:53 21.09.2025
Ізраїль відкидає заяву Великої Британії та інших країн про визнання Держави Палестини

Ізраїль відкидає заяву Великої Британії та інших країн про визнання Держави Палестини

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів Ставку на тему захисту та відновлення об'єктів енергетики після ударів

Шатдаун у США не впливає на постачання зброї Україні - посол Стефанішина

СБУ зібрала докази, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення спецслужб РФ

Зустріч фракції "Слуга народу" з президентом запланована наступного тижня - Палійчук

Електропостачання м. Славутич після атаки 1 жовтня відновлено частково; водоканал, лікарня, дві школи працюють

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 147 ворожих атак - Генштаб

Сибіга закликає Європу до спільного захисту від російських ударів по енергетичній інфраструктурі України

Арка "Укриття" на ЧАЕС нарешті повністю закрита після удару російського шахеда у лютому

Гендиректор МАГАТЕ вважає відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС політичним, а не технічним питанням

У мюнхенському аеропорту призупинено польоти через повідомлення про помічений безпілотник

Сили оборони зачистили Соснівку, Хороше, Новоселівку та Січневе на Дніпропетровщині - DeepState

У Златополі на Харківщині аварійно зникло електропостачання після атаки РФ на критичну інфраструктуру – мер

Уряд обмежив доступ до даних про підприємства ОПК у публічних реєстрах – Свириденко

79-річний чоловік, поранений під час російської атаки на Сумщині, помер у лікарні

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за тиждень перевищила 5,3 тис. осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА