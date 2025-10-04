Трамп у відповіді на заяву ХАМАС закликає Ізраїль припинити бомбардування Гази для звільнення заручників

Президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування сектора Газа, наголосивши на готовності ХАМАС до тривалого миру.

"Виходячи із заяви, яку щойно оприлюднив ХАМАС, я вважаю, що вони готові до тривалого МИРУ. Ізраїль повинен негайно припинити бомбардування Гази, щоб ми могли безпечно і швидко звільнити заручників! Зараз це занадто небезпечно. Ми вже обговорюємо деталі, які необхідно опрацювати. Мова йде не лише про Газу, мова йде про довгоочікуваний МИР на Близькому Сході", – зазначив Трамп у відповіді на попередню заяву угруповання ХАМАС щодо готовності обговорення плану Трампа та звільнення ізраїльських заручників для припинення вогню в Газі.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп у п’ятницю в соцмережі Truth Social написав: "Відпустіть всіх заручників, віддайте тіла загиблих! Угода з ХАМАС має бути досягнута до неділі, до шостої години вечора за часом Вашингтона (23.00 кч). До угоди вже приєдналися всі країни! Якщо ця остання пропозиція не буде прийнята, проти ХАМАС почнеться неймовірне пекло".

Згодом за інформацією журналіста видання Axios Барака Равіда ХАМАС заявив про готовність звільнити всіх заручників для досягнення постійного припинення вогню в Газі та передати управління сектором палестинському органу, що складатиметься з незалежних діячів.

Джерело: https://x.com/whitehouse/status/1974224561982812211?s=46