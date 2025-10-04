Інтерфакс-Україна
01:16 04.10.2025

Сибіга закликає Європу до спільного захисту від російських ударів по енергетичній інфраструктурі України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав європейські країни до спільного захисту від російських ударів по енергетичній інфраструктурі України, наголосивши на важливості об’єднання зусиль для протидії загрозам.

"З падінням температури в Україні Росія розпочала масштабну атаку на нашу енергетичну інфраструктуру в Харківській та Полтавській областях минулої ночі. З 60 безпілотниками та 35 ракетами, включаючи балістичні, це була найбільша російська атака на наш видобуток газу з початку війни. Це спричинило значні пошкодження", - зазначив Сибіга у дописі у соцмережі Х.

Він підкреслив, що Росія намагається "використовувати холод як зброю у своєму геноцидному воєнному наступі проти українського народу", і що цей злочин підпадає під статтю II (c) Конвенції про геноцид. Сибіга закликав міжнародну спільноту діяти рішуче.

За його словами, Україна потребує додаткової протиповітряної оборони для захисту енергомережі та дальніх можливостей для знищення російських засобів терору, а також негайної енергетичної допомоги для проходження четвертої воєнної зими.

"Найголовніше — настав час створити спільний європейський повітряний щит — Україна та європейські партнери разом. Ми можемо протистояти російським загрозам спільно, де б вони не виникали — чи то удари по українській енергетичній системі, чи порушення повітряного простору в Балтії та Північних країнах, Польщі, Румунії та решті Центральної Європи. Жодна країна не повинна протистояти російським дронам і ракетам наодинці, і ми можемо забезпечити спільний захист, якщо об’єднаємо зусилля", – додав Сибіга.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1974159321278697499?s=46

