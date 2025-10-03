На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині у суботу місцями сильні дощі, на високогір'ї Карпат – з мокрим снігом

У суботу, 4 жовтня, вночі у більшості західних, Одеській та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім сходу, помірні, на Одещині, вдень і на Миколаївщині та Херсонщині місцями значні дощі з грозами, у північній частині невеликий дощ, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вночі на південному сході, вдень на сході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10° тепла; вдень 12-17°, на сході та півдні країни до 20°.

На високогір'ї Карпат дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві 4 жовтня вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень близько 15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 4 жовтня найвища температура вдень була 28,0 в 1888р., найнижча вночі -2,6 в 1910р.

У неділю, 5 жовтня, невеликі, вдень на сході та південному сході помірні дощі, подекуди грози. Вітер переважно західний, 5-10 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10° тепла; вдень 12-17°, на сході та півдні країни до 20°. На високогір'ї Карпат дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві 5 жовтня невеликий дощ, вітер західний, 5-10 м/с, температура вночі 8-10° тепла, вдень близько 15°.