Підлітки, що знущались з українця у Вроцлаві, були громадяни України – місцева поліція

Підлітки, які у Вроцлаві заманили у пастку українця та познущались з нього і зняли це на відео, були також громадянами України, передає TVN 24 з посиланням на польську поліцію.

"Група підлітків заманила 23-річного українця в пастку, жорстоко побила його, поголила голову та намалювала нацистську символіку на його обличчі, повідомила вроцлавська поліція. Зловмисники записали весь інцидент, щоб ще більше принизити його. Поліцейські встановили, що нападники були його співвітчизниками. "Вони всі знали один одного", – сказала представниця пресслужби вроцлавської поліції.

За її словами, трьом з цих злочинців висунуто звинувачення, зокрема, у побитті, заподіянні тілесних ушкоджень та образі. Решта осіб, з огляду на те, що вони не досягли 17-річного віку, відповідатимуть перед судом у справах сім'ї.

Поліція Вроцлава повідомила 1 жовтня, що проводить розслідування інциденту, який стався у вересні, коли група підлітків заманила 23-річного українця в пастку, а потім жорстоко побила і принизила його. Молоді люди створили в соціальних мережах фальшивий профіль, видаючи себе за 16-річну дівчину, нібито зацікавлену в сексуальних контактах, а потім домовилися з чоловіком про зустріч.

Зловмисники побили його, поголили йому голову та намалювали на обличчі символи нацистського характеру. Весь інцидент було записано на відео з метою додаткового приниження.