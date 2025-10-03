Інтерфакс-Україна
Події
08:39 03.10.2025

Сили безпілотних систем уразили за добу 774 ворожі цілі

1 хв читати
Сили безпілотних систем уразили за добу 774 ворожі цілі
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 774 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок п'ятниці.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 236 одиниць особового складу, з яких 140 – ліквідовано; 8 точок вильоту пілотів БпЛА; 10 артилерійських систем; 17 одиниць автомобільної техніки; 23 мотоцикли; 63 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж жовтня (01–02.10) знищено/уражено 1493 цілей, з них 433 – особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

Теги: #війна #сбс #цілі #ураження

