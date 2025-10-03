Інтерфакс-Україна
Події
06:10 03.10.2025

Нідерланди не підтримують ідею прискорення переговорів про вступ України до ЄС – Схооф

Прем'єр-міністр Данії Дік Схооф заявив після зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені, що Данія не підтримує ідею прискорення переговорів про вступ України до ЄС, повідомила NL Times.

"Прем'єр-міністр Дік Схооф заявив, що Нідерланди виступають проти пропозиції голови Європейської Ради Антоніу Кошти пришвидшити переговори з Україною щодо вступу до Європейського Союзу. "Це не рішення", – заявив прем'єр-міністр", - пише видання.

Як відомо, Україна має виконати низку умов перед вступом до ЄС, але Угорщина блокує початок переговорів з цих пунктів. Для початку цих переговорів потрібна одностайність, і Кошта вважає, що кваліфікованої більшості має бути достатньо, що дозволить обійти вето Будапешта.

"Під час дебатів перед неформальним самітом ЄС у середу Схооф заявив, що кабінет міністрів Нідерландів залишається відданим Копенгагенським критеріям та вимозі одностайності, яку вони передбачають, додавши, що будь-яка зміна правил також вимагатиме одностайної підтримки", - повідомляє NL Times. Натомість, як пише видання Схооф стверджував, що справжнім рішенням є посилення тиску на Угорщину.

"Окрім Нідерландів, Франція та Греція також обережно ставляться до пропозиції порушити одностайність. Президент Еммануель Макрон висловив підтримку позиції Орбана, що ускладнює досягнення кваліфікованої більшості яку пропонує Кошта", - сказано в повідомленні NL Times.

Джерело: https://nltimes.nl/2025/10/01/netherlands-plan-accelerate-talks-ukraines-eu-membership

Теги: #нідерланди #позиція #єс

