Росія досягла дуже мало цього року – Зеленський

Росія досягла дуже мало цього року, але необхідно продовжити посилення тиску на неї, щоб РФ була вимушена закінчити свою війну, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми говорили з партнерами, які розвивають програму SAFE, і ми дуже сподіваємося, що ми будемо надійними партнерами, і ми сподіваємося на безпекові гарантії, і ми дуже сподіваємося, що ця модель, яка буде працювати для України, буде працювати і в Європі. І ми багато говорили про війну, про те, як солдати борються, і як Росія багато чого зробила цього року, але, насправді, досягла дуже мало", - сказав Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені у четвер.

Він зауважив, що РФ вдається до багатьох різних помилок, і необхідно посилити тиск таким чином, щоб росіяни змінили свою політику і були вимушені закінчити війну.

"Нам необхідно посилити пакети санкцій і вдатися до інших дуже сильних інструментів, що стосується торгівлі нафтою, нафтопродуктами, і також максимальних санкцій", - наголосив президент.