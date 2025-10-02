Інтерфакс-Україна
Події
16:55 02.10.2025

Вступ України до ЄС сприятиме захисту від автократичної системи Путіна, переконана єврокомісарка Кос

Фото: https://www.facebook.com/marta.kosmarko/

Європейська комісарка з питань розширення та сусідства Марта Кос вважає, що вступ України до Європейського Союзу є невід’ємною частиною захисту європейських цінностей і протидії автократичному впливу РФ, що становить загрозу безпеці регіону.

"Я завжди наголошую, що членство України в ЄС є політичним якорем гарантій безпеки", - заявила Кос в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" у Києві в четвер.

"Що я маю на увазі? Йдеться не про військовий аспект — військові гарантії безпеки це окреме питання. Політичний якір означає, по-перше, що, якщо звернутися до історії, на території ЄС ніколи не було війни. У Європі війни відбувалися, і, звісно, нині найгірша - в Україні. Але між країнами-членами ЄС ніколи не було війни чи збройного конфлікту. Це мій перший аргумент", – зазначила вона.

Єврокомісарка додала, що з огляду на нинішню геополітичну ситуацію, "ми не можемо говорити про безпеку в Європі, не говорячи про безпеку України".

Кос наголосила, що Україна з 2014 року бореться за європейські цінності. "Ось чому ми повинні залучити Україну до ЄС. Інакше наш регіон залишатиметься вразливим до впливу автократичної системи, яку представляє Путін", - сказала вона.

"Події в Молдові чітко це демонструють: йдеться не лише про вибір проєвропейського шляху, а й про забезпечення безпеки самої Європи. Без цього Україна матиме Росію ще й на своєму південному кордоні. Тому, повертаючись до вашого запитання, я кажу: так, членство в ЄС — це також гарантія безпеки", - висловила впевненість Кос.

Вона наголосила, що процес інтеграції України до ЄС уже сприяє зміцненню безпеки. "І це не щось, що почнеться лише після повноправного членства України в ЄС. Цей процес уже триває. Уся підтримка, яку ми надаємо — військова, фінансова, гуманітарна, політична, у межах процесу вступу, через реформи та технічну допомогу — спрямована на забезпечення безпеки України для безпечного, мирного життя у свободі та процвітанні", - резюмувала Кос.

Теги: #марта_кос #україна #єс

