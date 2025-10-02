Інтерфакс-Україна
Події
16:24 02.10.2025

"Чернігівобленерго" вводить додаткові відключення споживачів понад встановлений графік

АТ "Чернігівобленерго" вводить додаткові відключення споживачів понад встановлений графік погодинного відключення електропостачання (ГПВ) внаслідок атак РФ по енергооб’єктах, повідомила компанія в четвер.

"Для недопущення знеструмлення усіх 100% абонентів області товариство вимушене виконувати додаткові відключення, не передбачені ГПВ, а це означає, що час перебування зі світлом скоротиться абсолютно в усіх абонентів", - зазначило "Чернігівобленерго".

Крім того, в області відключатиметься і частина тих споживачів, які у ГПВ не заведені.

"Відключення, звісно ж, будуть чергуватися, щоб кожен із вас мав хоча б мінімальну кількість годин зі світлом для забезпечення першочергових побутових потреб", - доповнили в обленерго.

В компанії пояснили, що наразі ситуація в енергосистемі не покращилася, а навпаки, навіть з урахуванням введених обмежень електропостачання мережі перевантажені. Їхньої потужності недостатньо для одномоментного забезпечення електрикою навіть тієї невеликої кількості споживачів, яка передбачена ГПВ.

Як повідомили в "Чернігівобленерго", через масований удар РФ 1 жовтня були уражені важливі енергетичні об’єкти, що спричинило системну аварію в мережі і призвело до відключення одразу 307 тисяч споживачів у кількох районах області.

"На жаль, наявної в енергосистемі потужності недостатньо, щоб заживити одразу всіх споживачів, тож ми вимушені вдатися до крайніх заходів – графіка погодинного відключення електропостачання (ГПВ)", - зазначила компанія.

ГПВ почав діяти в області з 20:00 1 жовтня.

У графіку задіяні одразу чотири черги. Принцип, за яким він застосовується: три години через шість (три години зі світлом і шість годин без світла). У графіку окремо зазначено час на перепідключення – у цей період електроенергія буде відключатися і вмикатися.

"Ми добре розуміємо, що обсяг обмежень дуже великий, однак у нинішніх умовах не маємо іншого вибору. Наголосимо: це тимчасове рішення на час проведення відновлювальних робіт на пошкоджених об’єктах", - наголосила компанія.

Теги: #чернігівобленерго #відключення

