15:12 02.10.2025

Туск про заяву Орбана про "брюссельців, які хочуть війни": Росія вже розпочала війну, єдине запитання – на чиєму ви боці

Фото: Сайт Президента України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Європейський Союз у прагненні до війни.

"Копенгаген, день другий. Ситуація серйозна. На столі лежать відверто про-військові пропозиції. Вони хочуть передати Україні кошти ЄС. Вони намагаються прискорити вступ України за допомогою всіляких юридичних хитрощів. Вони хочуть фінансувати поставки зброї. Всі ці пропозиції чітко показують, що брюссельці хочуть війни", - написав Орбан в соцмережі Х.

Він додав, що "твердо стоятиме на угорській позиції", але "цей саміт також доводить, що найближчі місяці будуть пов’язані із загрозою війни".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відповів на заяву Орбана, нагадавши, що війна вже розпочалася.

"Прем’єр-міністр Орбан, саме Росія розпочала війну проти України. Це вони вирішили, що ми живемо у час війни. І в такий час єдине питання - на чиєму ви боці", - написав Туск в соцмережі Х.

