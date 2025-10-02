Інтерфакс-Україна
13:24 02.10.2025

У Києві відбудуться Всеукраїнські змагання з міжнародного гуманітарного права

У Києві відбудуться Всеукраїнські змагання з міжнародного гуманітарного права

Всеукраїнські змагання з міжнародного гуманітарного права відбудуться у Києві наприкінці листопада, повідомив Український Червоний Хрест (УЧХ).

“Український Червоний Хрест спільно з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста оголошує прийом заявок для участі у Всеукраїнських змаганнях з міжнародного гуманітарного права, що відбудуться у Києві 28-30 листопада 2025 року”, - написав УЧХ у Фейсбуці.

Триденні змагання будуть складатися зі змодельованих практичних ситуацій, у яких братимуть участь студенти та експерти у сфері міжнародного гуманітарного права (МГП).

До участі у змаганнях запрошуються команди у складі трьох студентів-юристів освітніх рівнів бакалавра та магістра (тренери не можуть бути членами команди). Представники зацікавлених команд повинні заповнити аплікаційну форму, що включає реєстраційні дані, мотивацію до участі у змаганнях та відповіді на відбіркові запитання.

Заявки на участь у змаганнях приймаються до 23:59 за київським часом 20 жовтня 2025 року. За результатами попереднього відбору вісім команд будуть запрошені для участі в усних раундах.

Змагання дадуть учасникам можливість приміряти ролі юристів-практиків вирішуючи змодельовані ситуації збройного конфлікту з метою перевірки їх знань із МГП, а також здатності аргументувати та представляти правові позиції різних суб’єктів. 

Посилання на аплікаційну форму.

Правила Всеукраїнських змагань з міжнародного гуманітарного права 2025

