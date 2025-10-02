Зеленський обговорив з прем'єром Норвегії "Стіну дронів", PURL та енергетичну підтримку

Президент України Володимир Зеленський, який прибув з візитом до Данії для участі в саміті Європейської політичної спільноти, провів зустріч із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, з яким обговорив низку питань, зокрема, посилення протиповітряної оборони та реалізацію ініціативи PURL, яка передбачає відправку американської зброї в Україну коштом європейських країн.

"Обговорили продовження оборонної підтримки: посилення ППО й фінансування виробництва дронів в Україні, протидію російським загрозам та ініціативу Євросоюзу щодо створення "Стіни дронів", готовність України ділитися досвідом. Окремо – ініціативу PURL, енергетичну підтримку України", - написав Зеленський в Телеграм у четвер за результатами зустрічі.

Він подякував народу Норвегії, уряду та прем’єр-міністру особисто за підтримку України від самого початку агресії РФ та повідомив, що лише з початку поточного року Норвегія надала України $8,5 млрд допомоги.