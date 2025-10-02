Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини, пошкоджена інфраструктура

Російські війська здійснили нові обстріли двох районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є пошкодження інфраструктури, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, Нікопольщина перебувала під вогнем артилерії й під ударом fpv-дронів. Потерпали райцентр і Покровська громада. За уточненою інформацію, у Марганецькій громаді є руйнування через влучання безпілотника, яке сталося вчора надвечір. Пошкоджені два приватні будинки й газогін.

На Покровську громаду Синельниківського району російські війська скерували БпЛА. Зайнялися приватна оселя та дві легкові автівки. Рятувальники вогонь приборкали.

Всюди минулося без загиблих та постраждалих.