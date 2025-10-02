Інтерфакс-Україна
Події
07:36 02.10.2025

Під ворожим обстрілом 13 населених пунктів Запорізької області, один постраждалий

Російські війська за добу здійснили майже 600 обстрілів по 13 населених пунктах Запорізької області, один постраждалий, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 587 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Полтавці та Гіркому.

Ще 380 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Плавні, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Полтавку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне та Білогір’я, а 5 обстрілів з РСЗВ завдано по території Плавнів, Полтавки та Новоандріївки.

Також 197 артилерійських ударів нанесено по території Магдалинівки, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Полтавки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного, Білогір’я.

Надійшло 13 повідомлень про пошкодження будинків та господарчих споруд. 73-річного чоловіка  поранено внаслідок ворожої атаки на Василівський район

 

