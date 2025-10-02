2 жовтня: Міжнародні та церковні свята, історичні події

2 жовтня відзначають Міжнародний день боротьби проти насилля, Міжнародний день соціального педагога, Всесвітній день без алкоголю, Всесвітній день сільськогосподарських тварин, Всесвітній день повітряної кульки, Всесвітній день гри, День аудіофіла.

Сьогодні виповнюється 35 років від початку у Києві (02-17.10.1990) студентської Революції на граніті - масової акції громадянської непокори, спрямованої на захист національних інтересів українського народу.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Кипріяна.

День 1316 Російська агресія - Day 1316 Russian aggression

Міжнародний день боротьби проти насилля

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 61 / 271.

Заснований Генасамблеєю ООН 2007 року і присвячений до дня народження Махатми Ґанді, який є основоположником філософії та стратегії ненасилля.

Метою цього дня є поширення ідеї ненасильства через освіту та підвищення обізнаності. Він наголошує на важливості діалогу, взаєморозуміння та співпраці для досягнення тривалих рішень конфліктів і створення мирних суспільств.

Революція на граніті

35 років тому, 2 жовтня 1990-го на Майдані у Києві почалась Революція на граніті - кампанія широкомасштабних акцій ненасильницької громадянської непокори, організована українською молоддю, переважно студентами. Протести тривали з 2 до 17 жовтня 1990 року в УРСР

Фото: Музей Революції Гідності

Політичні вимоги протестувальники висунули наступні: дострокове припинення повноважень Верховної ради України та призначення нових виборів на багатопартійній основі восени 1991 року; відставка голови Ради міністрів України Віталія Масола; прийняття закону про націоналізацію майна КПУ та ЛКСМУ; недопущення підписання нового Союзного договору; повернення в Україну солдатів, які проходять строкову службу за межами держави, і забезпечення проходження служби на території республіки юнакам подальших призовів.

17 жовтня Верховна рада 314 голосами "за" ("проти" виступили 38 депутатів) прийняла рішення частково задовольнити вимоги студентів. Так, Голову Ради Міністрів УРСР Віталія Масола відправили у відставку; Був прийнятий Закон про проходження строкової військової служби українцями тільки на території республіки; Союзний договір - не підписано. Розпуску Верховної Ради досягти не вдалося, але головним стало те, що люди зрозуміли: за краще майбутнє потрібно боротися не лише словами. Остаточний відрив від СРСР відбувся за рік (Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991-го та референдум від 1 грудня 1991-го).

Чимало учасників Революції на граніті продовжили громадянську активність у різних сферах життя України й в подальші роки.

Міжнародний день соціального педагога

Цей день був офіційно заснований 2009 року на Міжнародній конференції соціальних педагогів у Копенгагені. Метою цього дня є визнання важливої ролі соціальних педагогів у суспільстві. Вони допомагають дітям, молоді та дорослим адаптуватися до соціальних умов, підтримують їх у складних життєвих ситуаціях та сприяють їхньому соціальному розвитку. Соціальні педагоги працюють у школах, соціальних службах, громадських організаціях та інших установах, де їхня допомога є необхідною.

Всесвітній день без алкоголю

Цей день спрямований на підвищення обізнаності про шкідливий вплив алкоголю на здоров’я та суспільство. Він також нагадує про важливість здорового способу життя та підтримки тих, хто бореться з алкогольною залежністю.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), вживання алкоголю є одним із провідних факторів ризику смерті та інвалідності у всьому світі. Щорічно близько 3 мільйонів людей помирають через вживання алкоголю. Цей день надає можливість задуматися про вплив алкоголю на організм і суспільство загалом, а також про способи боротьби з алкоголізмом та його наслідками.

Всесвітній день сільськогосподарських тварин

Цей день був заснований 1983 року і присвячений викриттю непотрібних страждань та смерті тварин, вирощених та забитих для їжі. Метою цього дня є підвищення обізнаності про умови утримання сільськогосподарських тварин та сприяння їхньому добробуту. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як конференції, семінари та акції, спрямовані на покращення умов утримання тварин та зменшення їхніх страждань. Це також нагода для обговорення етичних питань, пов’язаних з використанням тварин у сільському господарстві.

Всесвітній день повітряної кульки

2 жовтня присвячено святкуванню винаходу повітряної кульки та її популярності у всьому світі. Першу гумову кульку винайшов 1824 року вчений Майкл Фарадей під час своїх експериментів з воднем. Повітряні кульки стали невід’ємною частиною багатьох свят і заходів, додаючи їм яскравості та радості. Вони використовуються для декорацій, ігор, а також у наукових експериментах та дослідженнях.

Всесвітній день гри

Це свято було започатковане американським дитячим телеканалом Nickelodeon 2004 року. Метою цього дня є заохочення дітей та підлітків до активних ігор на свіжому повітрі, а також нагадування про важливість фізичної активності та соціальної взаємодії.

2 жовтня Nickelodeon тимчасово припиняє трансляцію своїх програм, щоб мотивувати дітей вийти на вулицю і гратися. Всесвітній день гри також підтримується багатьма школами, громадськими організаціями та батьками, які організовують різноманітні заходи та ігри для дітей.

День аудіофіла

2 жовтня присвячене вшануванню аудіофілів по всьому світу. Аудіофіли — це люди, які пристрасно захоплюються високоякісним звуком та відтворенням музики. Вони часто інвестують у високоточну аудіоапаратуру (Hi-Fi) та прагнуть досягти найкращого можливого звучання музики. Цей день є нагодою для аудіофілів поділитися своїм захопленням, обговорити нові технології та апаратуру, а також насолодитися улюбленою музикою у найвищій якості.

Цього дня народилися:

160 років від дня народження Дениса Володимировича Січинського (1865-1909), українського композитора, диригента, піаніста, музичного критика, музично-громадського діяча;

90 років від дня народження Юрія Григоровича Савченка (1935-2018), українського художника;

90 років від дня народження Ірми Фантинівни Тоцької (1935-2013), української музеєзнавиці, історикині, археологині.

Ще в цей день:

1738 - У Переяславі єпископом Переяславськ Арсентій Берло відкриває вищий навчальний заклад — Переяславський колегіум;

1836 - Чарлз Дарвін повертається з навколосвітньої подорожі на кораблі "Бігль", що тривала майже п'ять років і привела до створення його теорії еволюції;

1870 - Рим стає столицею об'єднаного Королівства Італія;

1918 - Гетьман України Павло Скоропадський розпочинає формування української національної гвардії;

1990 - Представники Студентського Братства Львова та Української студентської спілки (УСС) розпочинають політичне голодування на площі Жовтневої революції (зараз Майдан Незалежності) у Києві;

1997 - Підписаний Амстердамський договір.

Церковне свято:

День пам’яті святого священномученика Кипріяна

Кипріян народився близько 200 року в місті Карфагені (сучасний Туніс) у родині багатого сенатора-язичника. Здобув гарну освіту і став відомим ритором та адвокатом. У зрілому віці Кипріан прийняв християнство і був висвячений на єпископа Карфагенського. Активно боровся з єресями та зміцнював віру серед християн.

Під час гонінь на християн за імператора Деція, Кипріан був заарештований і страчений 258 року. Кипріан також відомий своїми богословськими працями, зокрема трактатом "Про єдність Церкви", де він наголошував на важливості єдності серед християн.

Іменини: Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Федір, Яків, Ганна, Олександра, Устина.