До України повернули групу дітей з тимчасово окупованої Херсонщини

Групу дітей повернули з тимчасово окупованої Херсонщини у межах програми Bring Kids Back UA та роботі "Save Ukraine", повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Хороша новина до свята - на підконтрольну Україні територію вдалося повернути групу дітей з тимчасово окупованої Херсонщини. Це - дівчата та хлопчики, віком від 4 до 17 років. Діти пережили страшне. Кожна їх історія – це доказ того, як окупанти позбавляють дитинства, залякують та нав’язують фальшиві "цінності", - написав він у телеграмі.

За словами Прокудіна, всі врятовані діти у безпеці. У центрах "Надії та відновлення" вони отримують психологічну допомогу та відновлюють документи.

Повернення відбулося у межах ініціативи президента України Володимира Зеленського "Bring Kids Back UA" та завдяки роботі "Save Ukraine".

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/10396