Інтерфакс-Україна
Події
04:36 02.10.2025

До України повернули групу дітей з тимчасово окупованої Херсонщини

1 хв читати

Групу дітей повернули з тимчасово окупованої Херсонщини у межах програми Bring Kids Back UA та роботі "Save Ukraine", повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Хороша новина до свята - на підконтрольну Україні територію вдалося повернути групу дітей з тимчасово окупованої Херсонщини. Це - дівчата та хлопчики, віком від 4 до 17 років. Діти пережили страшне. Кожна їх історія – це доказ того, як окупанти позбавляють дитинства, залякують та нав’язують фальшиві "цінності", - написав він у телеграмі.

За словами Прокудіна, всі врятовані діти у безпеці. У центрах "Надії та відновлення" вони отримують психологічну допомогу та відновлюють документи.

Повернення відбулося у межах ініціативи президента України Володимира Зеленського "Bring Kids Back UA" та завдяки роботі "Save Ukraine".

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/10396

Теги: #херсонська #діти #повернення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:24 01.10.2025
Лубінець про зустріч із принцесою Анною: Говорили про українських дітей

Лубінець про зустріч із принцесою Анною: Говорили про українських дітей

19:08 30.09.2025
З окупованих територій вдалося врятувати 16 молодих людей

З окупованих територій вдалося врятувати 16 молодих людей

16:36 29.09.2025
Україна просить інші країни долучитися до формування реєстру викрадених українських дітей

Україна просить інші країни долучитися до формування реєстру викрадених українських дітей

13:08 26.09.2025
Понад 2 тис. дітей отримали якісний відпочинок завдяки проєкту "єОздоровлення"

Понад 2 тис. дітей отримали якісний відпочинок завдяки проєкту "єОздоровлення"

20:23 25.09.2025
Сибіга обговорив з представником Ватікану Галахером звільнення військовополонених і депортованих дітей

Сибіга обговорив з представником Ватікану Галахером звільнення військовополонених і депортованих дітей

11:07 24.09.2025
Українська розвідка отримала дані з серверів окупаційної влади в Криму про незаконно переміщених дітей

Українська розвідка отримала дані з серверів окупаційної влади в Криму про незаконно переміщених дітей

23:00 23.09.2025
Келлог наголосив на першочерговості питання повернення українських дітей

Келлог наголосив на першочерговості питання повернення українських дітей

21:27 23.09.2025
Єрмак: Ще більше українських дітей залишаються заручниками РФ, тиск на Росію триватиме поки не повернеться кожна дитина

Єрмак: Ще більше українських дітей залишаються заручниками РФ, тиск на Росію триватиме поки не повернеться кожна дитина

19:35 23.09.2025
Зеленська: Знадобиться 50 років, щоб повернути всіх дітей, яких викрала РФ

Зеленська: Знадобиться 50 років, щоб повернути всіх дітей, яких викрала РФ

19:30 23.09.2025
Канада активізує роботу з Україною, США та ЄС, аби забезпечити негайне повернення українських дітей - прем'єр Карні

Канада активізує роботу з Україною, США та ЄС, аби забезпечити негайне повернення українських дітей - прем'єр Карні

ВАЖЛИВЕ

Міністри фінансів G7 домовилася про спільні кроки для посилення тиску на Росію - комюніке

Відновлено електропостачання на обʼєктах ЧАЕС – Міненерго

Росія користується слабкою позицією МАГАТЕ та його директора Гроссі – Зеленський

Зеленський: удар РФ по енергооб'єктах у Славутичі був цілеспрямованим

ЧАЕС у блекауті через ворожий обстріл енергооб'єкту в Славутичі

ОСТАННЄ

Окупанти втратили 120 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Міністри фінансів G7 домовилася про спільні кроки для посилення тиску на Росію - комюніке

Нічна атака дронів на Київщині, є постраждалий - ОВА

Росія обстріляла Сумську область, пошкоджена інфраструктура та затримуються потяги

Усі лідери ЄС, окрім одного, підтримали подальший процес вступу України в Спільноту

Кількість постраждалих у Балаклії зросла до 10, серед них 4-річна дитина

Президент Єврокомісії представила лідерам ЄС пропозицію репараційної позики для України на основі іммобілізованих росактивів, головуюча Данія буде її просувати

Відновлено електропостачання на обʼєктах ЧАЕС – Міненерго

Росія користується слабкою позицією МАГАТЕ та його директора Гроссі – Зеленський

Зеленський: удар РФ по енергооб'єктах у Славутичі був цілеспрямованим

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА