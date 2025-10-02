Інтерфакс-Україна
01:20 02.10.2025

Нічна атака дронів на Київщині, є постраждалий - ОВА

Російські війська в ніч на четвер атакували Київщину безпілотниками, в одному з районів постраждала людина, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі травмовано людину. У чоловіка 50 років уламкове поранення правої гомілки. Наразі він госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна допомога надається", - написав він у телеграмі.

Ворог цілеспрямовано атакує мирні населені пункти, намагаючись знищити саме життя, зазначив очільник ОВА.

Раніше моніторингові пабліки повідомляли про атаку ворожих дронів.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/7270

Теги: #постраждалий #київська #бпла

