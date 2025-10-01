Зеленський: удар РФ по енергооб'єктах у Славутичі був цілеспрямованим

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удар РФ по енергооб'єктах у Славутичі був цілеспрямованим та закликав світ реагувати "на 100% можливого" на цей і подібні випадки.

"Росіяни не могли не знати, що удар по обʼєктах у Славутичі матиме такі наслідки для Чорнобиля. І це був цілеспрямований удар, у якому вони застосували більше 20 дронів – за попередньою оцінкою, російсько-іранських "шахедів". Частину цих дронів вдалося збити, але удар був організований саме хвилею дронів, щоб ускладнити захист обʼєкта", - написав він у телеграмі.

Президент зазнчив, що через російський удар у середу по одній з українських енергетичних підстанцій у Славутичі більш ніж три години тривав блекаут на обʼєктах колишньої Чорнобильської атомної станції. "Це, зокрема, нове укриття, яке убезпечує навколишнє середовище від залишків четвертого енергоблока станції після вибуху 1986 року та радіоактивних уламків і пилу. Також це сховище для відпрацьованого ядерного палива, в якому зберігається 80% усього такого відпрацьованого палива, що було накопичене за час функціонування АЕС. Це відпрацьовані паливні збірки загальною вагою понад 3250 тонн", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що "важливо, щоб країни Європи, Сполучені Штати, країни "Групи семи" і "Групи двадцяти" реально діяли заради миру та безпеки на сто відсотків можливого".

"Потрібне сильне реагування та відповідний тиск на Росію з метою захисту життя. Я вдячний всім у світі, хто не мовчить", - підкреслив глава української держави.