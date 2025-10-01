Інтерфакс-Україна
20:32 01.10.2025

Ситуація з енергопостачанням в Чернігівщині критична, в області вводиться графік відключень – обленерго

Ситуація в системі енергопостачання Чернігівської області, яка склалася внаслідок російського удару по об'єктах інфраструктури, є критичною, повідомляє Чернігівобленерго.

"Через масований удар, який ворог здійснив сьогодні близько 16 години, були уражені важливі енергетичні об’єкти, що спричинило системну аварію в мережі і призвело до відключення одразу 307 тисяч споживачів у кількох районах області. На жаль, наявної в енергосистемі потужності недостатньо, щоб заживити одразу всіх споживачів, тож ми вимушені вдатися до крайніх заходів – введення Графіка погодинного відключення електропостачання (ГПВ). Діяти він буде з 20:00 1 жовтня", - зазначається в повідомленні команії.

Задіяні у графіку будуть одразу чотири черги. Світло буде подаватися за принципом три через шість – три години зі світлом і шість годин без світла. У графіку також окремо відмічений час на перепідключення – у цей період електроенергія буде відключатися і вмикатися.

"Ми добре розуміємо, що обсяг обмежень дуже великий, однак у нинішніх умовах не маємо іншого вибору. Наголосимо: це тимчасове рішення на час проведення відновлювальних робіт на пошкоджених об’єктах. Триватимуть ці роботи цілодобово, але, звісно ж, з урахуванням безпекової ситуації. Як би це не було складно, просимо поставитись до введення ГПВ із розумінням. Лише так ми зможемо запобігти ще більшій катастрофі в енергосистемі", - підкреслили в обленерго.

Як повідомлялося, у середу, 1 жовтня, російські окупанти завдали удару по місту Славутич Київської області, внаслідок чого була пошкоджена підстанція 330. Місто було знеструмлене, вода подається по годинам. В місті розгортаються "пункти незламності", де можна буде підзарядити телефони та приготувати їжу.

Славутич є ексклавом Київської області, оточений з усіх боків територією Чернігівської області.

 

