Сибіга прокоментував заяву Орбана: Угорщина має намір вийти з усіх організацій, до яких входить Україна?

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо небажання Будапешта належати до організацій разом з Україною.

"Існує багато інтеграційних форматів, до яких угорці та українці вже включені разом. ООН, Рада Європи, СОТ, МВФ, ЦЄІ, ЄБРР, Дунайська комісія, ОЗХЗ, МАГАТЕ, ФАО та десятки інших. Отже, Угорщина має намір вийти з них усіх, чи не так?", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Раніше Орбан заявив, що Угорщина відмовляється входити до одних організацій з Україною, включно з НАТО та ЄС, і наполіг на створенні стратегічного альянсу з Україною замість включення її до існуючих союзів.