14:28 01.10.2025

Директор НАБУ: внутрішні розслідування по детективах ще тривають, ми в комунікації з СБУ

Внутрішні службові розслідування Національного антикорупційного бюро (НАБУ) щодо дій певних співробітників Бюро ще тривають, НАБУ перебуває в комунікації зі Службою безпеки України з цих питань, повідомив директор НАБУ Семен Кривонос.

"Ми одразу розпочали службове розслідування, ми про це говорили і зверталися до СБУ, до Офісу генерального прокурора, до ДБР з відповідними листами для того, щоб нам надали ці матеріали для проведення внутрішніх службових розслідувань. Вони досі ще тривають. Якусь частину матеріалів надано", - сказав він у середу в Києві в ході міжнародної конференції "Рух крізь опір. Як працює антикорупційна система", організованою інтернет-виданням "Українська правда".

Кривонос уточнив, що внутрішнє службове розслідування передбачає "оцінити ті докази, які дає нам Служба, допитати наших співробітників, допитати інших осіб і встановити об'єктивну істину. "І ми рухаємося відповідно до нашої внутрішньої процедури, щоб забезпечити прозорість такого рішення", - пояснив директор НАБУ.

Він додав, що коли службове розслідування буде завершено, відповідні висновки буде передано дисциплінарній комісії, яка має право коментувати це публічно, "тож не має бути жодних заборон з боку слідчого органу щодо поширення інформації, тому що потрібно буде пояснити суспільству, що ж ми спільно знайшли".

"Цей процес (внутрішніх перевірок) триває, думаю, що він ще буде певний час йти, будемо ще звертатися за доказами. Щось надходить (від СБУ). Ми в комунікації зі Службою наразі", - резюмував Кривонос.

Як повідомлялося, в липні СБУ повідомила, що розслідує ймовірний вплив РФ на роботу НАБУ. Серед фігурантів назвали, зокрема, керівника одного з міжрегіональних управлінь бюро Руслана Магамедрасулова. Йому було оголошено підозру за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України, він підозрюється у веденні бізнесу в РФ. Підозру та запобіжний захід у вигляді тримання під вартою отримав також його батько, громадянин РФ Сентябр Магамедрасулов. Згодом Магамедрасулову було повідомлено про нову підозру: за інформацією СБУ, той, використовуючи свої зв’язки та службовий вплив, вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання.

22 липня Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому 263 голосами законопроєкт №12414, яким обмежила незалежність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Західні політики заявили про загрози для євроінтеграції, а в Україні почалися акції протесту проти обмеження незалежність НАБУ та САП.

31 липня Верховна Рада повернула незалежність НАБУ та САП. Того ж дня президент підписав законопроєкт №13533 щодо посилення ефективності цих органів.

Керівники антикорупційних органів просили СБУ надати докази обґрунтування підозри. 7 серпня слідчі СБУ надали керівнику НАБУ окрему інформацію та окремі матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр двом працівникам НАБУ. Керівники антикорупційних органів також допускали наміри заміни керівників НАБУ та САП як чергового етапу впливу на роботу антикорупційних інституцій.

5 вересня Кривонос заявив про очікування нової хвилі посягань на незалежність антикорупційних органів. "Зараз я говорю про конкретну небезпеку, що будуть вручені підозри на наступному тижні окремим працівникам. Вже пішла різна інформація: що будуть обшуки, що взагалі 11 підозр підготовлено. Ми на 100% цього знати не можемо, але з різних джерел розуміємо, що щось планується", - сказав директор НАБУ в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

