Інтерфакс-Україна
Події
10:01 01.10.2025

У Ярославлі в РФ горить нафтопереробний завод - ЦПД

1 хв читати

У Ярославлі (РФ) загорівся нафтопереробний завод "Ярославнефтеоргсинтез", що належить "Славнефті", це п’ятий за потужністю нафтопереробний завод у Росії, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"Палає НПЗ у Ярославлі. Він входить до Топ-5 за потужністю в рашці", - написав він у телеграм-каналі у середу.

Російські телеграм-канали, в тому числі Astra, публікують кадри з палаючим підприємством.

Влада Ярославської області підтвердила факт пожежі на одному з НПЗ, але не уточнила його назву. Проте очільник регіону Михайло Євраєв підкреслив, що причина пожежі — техногенна, а не удар дронів.

По російських НПЗ регулярно завдають ударів українські безпілотники. Через атаки дронів підприємства частково або повністю зупиняють роботу, що, серед іншого, призводить до дефіциту палива і зростання цін на нього.

Теги: #ярославль #нпз #пожежа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:23 30.09.2025
Росіяни атакували Запорізький район, загорілися склади агропідприємства – ОВА

Росіяни атакували Запорізький район, загорілися склади агропідприємства – ОВА

19:08 29.09.2025
Судно з Нідерландів загорілося в Аденській протоці внаслідок атаки хуситів

Судно з Нідерландів загорілося в Аденській протоці внаслідок атаки хуситів

14:09 26.09.2025
Сили безпілотних систем знову уразили Афіпський НПЗ

Сили безпілотних систем знову уразили Афіпський НПЗ

01:46 24.09.2025
Росіяни скинули два ФАБ на Запоріжжя - Федоров

Росіяни скинули два ФАБ на Запоріжжя - Федоров

22:46 23.09.2025
Окупанти завдали 13 ударів по Харкову, спалахнула пожежа

Окупанти завдали 13 ударів по Харкову, спалахнула пожежа

10:14 20.09.2025
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об'єктів нафтогалузі на території РФ

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об'єктів нафтогалузі на території РФ

13:20 18.09.2025
Підпал трави знищив одразу 18 російських офіцерів під окупованими Пологами

Підпал трави знищив одразу 18 російських офіцерів під окупованими Пологами

12:07 18.09.2025
Сили спеціальних операцій втретє уразили Волгоградський НПЗ

Сили спеціальних операцій втретє уразили Волгоградський НПЗ

09:36 18.09.2025
Дві пожежі виникли в Київській області внаслідок атаки російських дронів, без постраждалих – обладміністрація

Дві пожежі виникли в Київській області внаслідок атаки російських дронів, без постраждалих – обладміністрація

07:18 18.09.2025
Через атаку ворожих дронів РФ на Київщині палають складські приміщення

Через атаку ворожих дронів РФ на Київщині палають складські приміщення

ВАЖЛИВЕ

Вночі знешкоджено 44 БпЛА, проте жодної з 5 випущених ворогом ракет перехопити не вдалося

Пасажирські поїзди продовжують рух до/з Одеси попри негоду, можливі незначні затримки – УЗ

ДСНС: Унаслідок негоди в Одесі загинули дев’ять осіб, з них одна дитина

Окупанти за добу втратили 920 осіб та 33 од. спецтехніки - Генштаб

Зеленський: Ситуація на ЗАЕС критична, станція вже тиждень на дизель-генераторах, один з них вийшов з ладу

ОСТАННЄ

Зеленський: Усі спроби стерти Україну та українців завершувалися тим, що ворожі імперії розсипалися

УІК представив добірку нових книжок українських військових до Дня Захисників

КМІС: 81% опитаних українців вважають, що Україна не зробила достатньо для підготовки до вторгнення РФ

Свириденко в День Захисників: Уряд працює для війська і завдяки війську

Кошти з "Пакунку школяра" можна витрачати на книги з 1 жовтня

Вночі знешкоджено 44 БпЛА, проте жодної з 5 випущених ворогом ракет перехопити не вдалося

Понад 5,5% підручників досі не доставлені до шкіл

Сестра короля Великої Британії принцеса Анна відвідала Київ - ЗМІ

Гору Піп Іван Чорногірський замело снігом

Пасажирські поїзди продовжують рух до/з Одеси попри негоду, можливі незначні затримки – УЗ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА