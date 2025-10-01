Троє цивільних поранені внаслідок обстрілів на Сумщині

Фото: https://t.me/UA_National_Police

У результаті російських обстрілів на Сумщині поранення отримали троє цивільних осіб, повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Пошкоджено житлові та господарські обʼєкти, серед яких багатоповерхівка та приватне домоволодіння, адміністративні приміщення, складські будівлі, елеватор, обʼєкти енергетичної інфраструктури та водопостачання, а також лікувальний заклад", - зазначено в повідомленні.