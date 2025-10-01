Інтерфакс-Україна
Події
08:56 01.10.2025

Троє цивільних поранені внаслідок обстрілів на Сумщині

1 хв читати
Троє цивільних поранені внаслідок обстрілів на Сумщині
Фото: https://t.me/UA_National_Police

У результаті російських обстрілів на Сумщині поранення отримали троє цивільних осіб, повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Пошкоджено житлові та господарські обʼєкти, серед яких багатоповерхівка та приватне домоволодіння, адміністративні приміщення, складські будівлі, елеватор, обʼєкти енергетичної інфраструктури та водопостачання, а також лікувальний заклад", - зазначено в повідомленні.

Теги: #сумська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:06 01.10.2025
Окупанти завдали понад 500 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області за добу

Окупанти завдали понад 500 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області за добу

11:55 30.09.2025
Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 3 мирних жителів загинули

Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 3 мирних жителів загинули

07:43 30.09.2025
Четверо людей, з них двоє діти, загинули внаслідок атаки російського дрона в Сумській області

Четверо людей, з них двоє діти, загинули внаслідок атаки російського дрона в Сумській області

19:12 29.09.2025
Окупанти атакували прикордоння Сумщини з безпілотників, є жертва

Окупанти атакували прикордоння Сумщини з безпілотників, є жертва

07:55 29.09.2025
Під ворожим обстрілом 17 населених пунктів Запорізької області, майже 50 постраждалих

Під ворожим обстрілом 17 населених пунктів Запорізької області, майже 50 постраждалих

18:48 28.09.2025
Уже 42 постраждалих через ворожу атаку Запорізької області

Уже 42 постраждалих через ворожу атаку Запорізької області

18:38 28.09.2025
Жінка загинула внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини

Жінка загинула внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини

17:55 28.09.2025
Посольство Польщі у Києві має незначні пошкодження через російську атаку цієї ночі

Посольство Польщі у Києві має незначні пошкодження через російську атаку цієї ночі

15:37 28.09.2025
В Європі реагують на масовану атаку по Україні: це вкотре показує справжнє обличчя агресора

В Європі реагують на масовану атаку по Україні: це вкотре показує справжнє обличчя агресора

14:08 28.09.2025
До 34 зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки росіян на Запоріжжя

До 34 зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки росіян на Запоріжжя

ВАЖЛИВЕ

Вночі знешкоджено 44 БпЛА, проте жодної з 5 випущених ворогом ракет перехопити не вдалося

Пасажирські поїзди продовжують рух до/з Одеси попри негоду, можливі незначні затримки – УЗ

ДСНС: Унаслідок негоди в Одесі загинули дев’ять осіб, з них одна дитина

Окупанти за добу втратили 920 осіб та 33 од. спецтехніки - Генштаб

Зеленський: Ситуація на ЗАЕС критична, станція вже тиждень на дизель-генераторах, один з них вийшов з ладу

ОСТАННЄ

Зеленський: Усі спроби стерти Україну та українців завершувалися тим, що ворожі імперії розсипалися

УІК представив добірку нових книжок українських військових до Дня Захисників

КМІС: 81% опитаних українців вважають, що Україна не зробила достатньо для підготовки до вторгнення РФ

Свириденко в День Захисників: Уряд працює для війська і завдяки війську

Кошти з "Пакунку школяра" можна витрачати на книги з 1 жовтня

Вночі знешкоджено 44 БпЛА, проте жодної з 5 випущених ворогом ракет перехопити не вдалося

У Ярославлі в РФ горить нафтопереробний завод - ЦПД

Понад 5,5% підручників досі не доставлені до шкіл

Сестра короля Великої Британії принцеса Анна відвідала Київ - ЗМІ

Гору Піп Іван Чорногірський замело снігом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА