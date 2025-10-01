Окупанти завдали понад 500 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області за добу

Впродовж останньої доби російські війська завдали 535 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, противник здійснив один авіаційний удар по Гуляйполю, 353 безпілотні літальні апарати різної модифікації, переважно FPV, атакували Самійлівку, Веселянку, Плавні, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новоандріївку та Білогір’я.

"4 обстріли з РСЗВ завдано по території Гуляйполя, Ольгівського та Новоандріївки. 178 артилерійських ударів нанесено по території Плавнів, Гуляйполя, Ольгівського, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя та Новоандріївки", - зазначено в повідомленні.

Федоров повідомив, що за добу надійшло 31 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.