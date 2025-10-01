Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести, вогнем охоплено 500 кв. м - влада
У Харкові внаслідок обстрілу кількість постраждалих зросла до шести, вогнем охоплено 500 кв. м торгових павільйонів, повідомили мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Кількість постраждалих унаслідок обстрілу зросла до шести", – зазначив Терехов у своєму телеграм-каналі.
"Серед постраждалих внаслідок ударів КАБ по Харкову – 80-річна жінка, 34-річний та 27-річний чоловіки. У постраждалих вибухові поранення. Вони шпиталізовані", – повідомив Синєгубов.
"Спалахнули торгові павільйони на площі 500 кв. м, гаражі та приватний будинок. Пошкоджено скління приватних будинків та аптеки. На місці влучань працюють підрозділи ДСНС та медики", – додав він.
