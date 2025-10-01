Ворожі авіаудари по Харкову спровокували пожежі,у тому числі на одному з ринків - мер

Внаслідок влучань російських КАБів по Салтівському та Київському районах Харкова зафіксовано руйнування приватних будинків, гаражів, виникли пожежі, у тому числі на одному з міських ринків.

"Внаслідок влучань КАБів по Салтівському та Київському районах зафіксовано руйнування приватних будинків, гаражів, виникли пожежі. Також пожежа на одному із міських ринків", - повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у власному телеграм-каналі.

