Інтерфакс-Україна
Події
03:05 01.10.2025

Ворожі авіаудари по Харкову спровокували пожежі,у тому числі на одному з ринків - мер

1 хв читати

Внаслідок влучань російських КАБів по Салтівському та Київському районах Харкова зафіксовано руйнування приватних будинків, гаражів, виникли пожежі, у тому числі на одному з міських ринків.

"Внаслідок влучань КАБів по Салтівському та Київському районах зафіксовано руйнування приватних будинків, гаражів, виникли пожежі. Також пожежа на одному із міських ринків", - повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у власному телеграм-каналі.

Джерело: t.me/ihor_terekhov/3098

Теги: #харків #наслідки #атака

