Харків зазнав удару керованою авіаційною бомбою та балістичними ракетами, відомо про двох постраждалих – влада

Харків та його передмістя зазнали атак із застосуванням керованої авіаційної бомби (КАБ) та зафіксовано пуски балістичних ракет, наразі відомо про двох постраждалих.

За словами начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, "Ворог вдарив по Харкову керованою авіаційною бомбою. Більш детальна інформація зʼясовується. Загроза зберігається! Залишайтеся в безпечних місцях".

Пізніше він уточнив, що за попередньою інформацією удар було завдано по Київському району міста, а також зафіксовано пуски балістичних ракет.

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі повідомив: "Харків перебуває під комбінованою атакою. Попередньо, по Київському району міста завдано удару КАБ. Окрім цього, зафіксовані пуски балістичних ракет по Харкову та найближчому передмістю".

"Є попередня інформація про двох постраждалих внаслідок удару КАБа по Київському району", - інформує мер Харкова.

