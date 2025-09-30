Інтерфакс-Україна
Події
21:59 30.09.2025

Заступник міністра культури Вербицький: У Дніпрі ворог пошкодив Дніпровський художній музей

1 хв читати
Заступник міністра культури Вербицький: У Дніпрі ворог пошкодив Дніпровський художній музей
Фото: https://www.facebook.com/

В результаті ворожого обстрілу пошкоджено Дніпровський художній музей у Дніпрі, всі люди, які перебували в музеї, залишилися цілими, повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України Іван Вербицький.

"Всі люди, які перебували у музеї, цілі, оскільки спустилися в укриття. Дякую за вашу відповідальність. Пошкоджений фасад, вибиті майже всі вікна, вхідні двері. За попереднім візуальним обстеженням, колекція не постраждала. Над ретельною оцінкою збитків працюватимуть у наступні дні", – повідомив Вербицький.

Він також висловив співчуття рідним чоловіка, який загинув сьогодні внаслідок атаки на місто, та подякував директорці музею, колективу, міському голові та Дніпровській міській раді, обласній адміністрації, комунальним службам, поліції і волонтерам, які працюють над ліквідацією наслідків пошкоджень.

За його словами, "збереження музейного фонду є сьогодні одним із ключових завдань Міністерства культури та стратегічних комунікацій", включно з евакуацією музейного фонду.

Вербицький додав, що раніше сьогодні мав ґрунтовну зустріч із командою Відділу музейної справи, обліку та реставрації культурних цінностей Міністерства, а цього тижня планує зустрітися з Коаліцією дієвців культури, що активно адвокує питання евакуації.

 

Теги: #дніпро #наслідки #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:45 30.09.2025
До ліквідації наслідків негоди на Одещині залучено понад 500 осіб, наступна доба також буде складною

До ліквідації наслідків негоди на Одещині залучено понад 500 осіб, наступна доба також буде складною

18:13 30.09.2025
В лікарні помер один з постраждалих в результаті удару по Дніпру, кількість поранених зросла до 15 – ОВА

В лікарні помер один з постраждалих в результаті удару по Дніпру, кількість поранених зросла до 15 – ОВА

17:32 30.09.2025
В Дніпрі 12 постраждалих, один у важкому стані – ОВА

В Дніпрі 12 постраждалих, один у важкому стані – ОВА

07:43 30.09.2025
Четверо людей, з них двоє діти, загинули внаслідок атаки російського дрона в Сумській області

Четверо людей, з них двоє діти, загинули внаслідок атаки російського дрона в Сумській області

18:18 28.09.2025
На Харківщині внаслідок атаки дрона загинув чоловік, постраждали жінка та дівчина

На Харківщині внаслідок атаки дрона загинув чоловік, постраждали жінка та дівчина

13:25 28.09.2025
На Київщині 30 постраждалих від ворожої атаки, із них 19 – у Петропавлівській Борщагівці

На Київщині 30 постраждалих від ворожої атаки, із них 19 – у Петропавлівській Борщагівці

11:19 28.09.2025
Росія у ніч на неділю завдала удару 595 дронами та 48 ракетами – Повітряні сили

Росія у ніч на неділю завдала удару 595 дронами та 48 ракетами – Повітряні сили

08:23 25.09.2025
На Кіровоградщині через дронову атаку знеструмлено три населені пункти, пошкоджено інфраструктуру

На Кіровоградщині через дронову атаку знеструмлено три населені пункти, пошкоджено інфраструктуру

02:06 23.09.2025
Під завалами зруйнованого російською бомбою будинку в Запоріжжі може бути людина - ДСНС

Під завалами зруйнованого російською бомбою будинку в Запоріжжі може бути людина - ДСНС

01:10 23.09.2025
Ворог завдав шість авіаударів по Запоріжжю - ОВА

Ворог завдав шість авіаударів по Запоріжжю - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ситуація на ЗАЕС критична, станція вже тиждень на дизель-генераторах, один з них вийшов з ладу

Кількість постраждалих в Дніпрі зросла до 28, серед них двоє дітей

ГУР повідомляє про евакуацію з Гази 57 людей, з них 48 громадян України

В Дніпрі 12 постраждалих, один у важкому стані – ОВА

Трамп про перемовини між Зеленським і Путіним для завершення війни: треба зібрати їх разом і зробити це

ОСТАННЄ

Франція перевіряє танкер Boracay, підозрюваний у діяльності "тіньового флоту" РФ - ЗМІ

В ЄС закликали РФ негайно вивести із ЗАЕС всі сили та повернути контроль над станцією українській владі

Зеленський: Ситуація на ЗАЕС критична, станція вже тиждень на дизель-генераторах, один з них вийшов з ладу

Зеленський обговорив із Гутеррішем ситуацію на ЗАЕС

У Куп’янську залишаються 758 жителів

Кількість постраждалих в Дніпрі зросла до 28, серед них двоє дітей

На Харківщині через вибухонебезпечні предмети двоє постраждалих, один з них - рятувальник ДСНС

Глава Пентагону заявив про необхідність посилення фізпідготовки військовослужбовців

Корнієнко: Участь Ради у скринінгу ЄК прискорить адаптацію українського законодавства до європейського

З окупованих територій вдалося врятувати 16 молодих людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА