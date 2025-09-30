Заступник міністра культури Вербицький: У Дніпрі ворог пошкодив Дніпровський художній музей

Фото: https://www.facebook.com/

В результаті ворожого обстрілу пошкоджено Дніпровський художній музей у Дніпрі, всі люди, які перебували в музеї, залишилися цілими, повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України Іван Вербицький.

"Всі люди, які перебували у музеї, цілі, оскільки спустилися в укриття. Дякую за вашу відповідальність. Пошкоджений фасад, вибиті майже всі вікна, вхідні двері. За попереднім візуальним обстеженням, колекція не постраждала. Над ретельною оцінкою збитків працюватимуть у наступні дні", – повідомив Вербицький.

Він також висловив співчуття рідним чоловіка, який загинув сьогодні внаслідок атаки на місто, та подякував директорці музею, колективу, міському голові та Дніпровській міській раді, обласній адміністрації, комунальним службам, поліції і волонтерам, які працюють над ліквідацією наслідків пошкоджень.

За його словами, "збереження музейного фонду є сьогодні одним із ключових завдань Міністерства культури та стратегічних комунікацій", включно з евакуацією музейного фонду.

Вербицький додав, що раніше сьогодні мав ґрунтовну зустріч із командою Відділу музейної справи, обліку та реставрації культурних цінностей Міністерства, а цього тижня планує зустрітися з Коаліцією дієвців культури, що активно адвокує питання евакуації.