Зеленський доручив готувати продовження тих санкцій, термін яких спливає

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 30 вересня, провів нараду щодо санкційної політики, за результатами якої доручив готувати продовження тих санкцій, термін яких спливає та прискорити синхронізацію українських санкцій партнерами.

"Секретар РНБО України Рустем Умєров, радник – уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк доповіли про результати – нові санкційні кроки та синхронізацію санкцій із партнерами", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

За його словами, у вересні Україна запровадила п’ять санкційних рішень – проти осіб, які допомагають російському ВПК, тіньовому флоту та енергетичному сектору, проти пропагандистів, проросійських діячів з Молдови, а також осіб, які служать окупанту в тимчасово окупованому Криму.

Окрім того, Україна синхронізувала британські санкції в українській юрисдикції.

Загалом під санкції потрапили 166 фізичних осіб і 127 юридичних.

"Цього місяця були також важливі санкційні кроки США, Великої Британії, Канади, Японії, Австралії та Нової Зеландії. Фізичні та юридичні особи, компанії, price cap, танкери тіньового флоту – блокування всього того, що дає Росії змогу далі продовжувати свою агресію", - зауважив президент.

Він наголосив, що укожному цьому пакеті були враховані українські пропозиції та вже запроваджені санкції.

"І це важливо, що в нас саме така координація. Очікуємо на ухвалення 19-го санкційного пакету Євросоюзу якнайшвидше", - додав глава держави.

Також Україна працює з США щодо подальшого санкційного тиску.

"Доручив готувати продовження тих санкцій, термін яких спливає, і прискорити синхронізацію наших санкцій партнерами. Важливо, щоб тиск був справді ефективний. Розраховуємо, що Міністерство закордонних справ, інші державні інституції будуть оперативними в супроводі цієї роботи", - резюмував президент.