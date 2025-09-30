Інтерфакс-Україна
Події
18:41 30.09.2025

Зеленський доручив готувати продовження тих санкцій, термін яких спливає

2 хв читати
Зеленський доручив готувати продовження тих санкцій, термін яких спливає
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 30 вересня, провів нараду щодо санкційної політики, за результатами якої доручив готувати продовження тих санкцій, термін яких спливає та прискорити синхронізацію українських санкцій партнерами.

"Секретар РНБО України Рустем Умєров, радник – уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк доповіли про результати – нові санкційні кроки та синхронізацію санкцій із партнерами", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

За його словами, у вересні Україна запровадила п’ять санкційних рішень – проти осіб, які допомагають російському ВПК, тіньовому флоту та енергетичному сектору, проти пропагандистів, проросійських діячів з Молдови, а також осіб, які служать окупанту в тимчасово окупованому Криму.

Окрім того, Україна синхронізувала британські санкції в українській юрисдикції.

Загалом під санкції потрапили 166 фізичних осіб і 127 юридичних.

"Цього місяця були також важливі санкційні кроки США, Великої Британії, Канади, Японії, Австралії та Нової Зеландії. Фізичні та юридичні особи, компанії, price cap, танкери тіньового флоту – блокування всього того, що дає Росії змогу далі продовжувати свою агресію", - зауважив президент.

Він наголосив, що укожному цьому пакеті були враховані українські пропозиції та вже запроваджені санкції.

"І це важливо, що в нас саме така координація. Очікуємо на ухвалення 19-го санкційного пакету Євросоюзу якнайшвидше", - додав глава держави.

Також Україна працює з США щодо подальшого санкційного тиску.

"Доручив готувати продовження тих санкцій, термін яких спливає, і прискорити синхронізацію наших санкцій партнерами. Важливо, щоб тиск був справді ефективний. Розраховуємо, що Міністерство закордонних справ, інші державні інституції будуть оперативними в супроводі цієї роботи", - резюмував президент.

Теги: #санкції #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:19 30.09.2025
Трамп про перемовини між Зеленським і Путіним для завершення війни: треба зібрати їх разом і зробити це

Трамп про перемовини між Зеленським і Путіним для завершення війни: треба зібрати їх разом і зробити це

14:38 30.09.2025
Президент доручив співпрацювати з усіма партнерами у Європі, які реально здатні розгорнути систему протидії дронам

Президент доручив співпрацювати з усіма партнерами у Європі, які реально здатні розгорнути систему протидії дронам

10:09 30.09.2025
Зеленський: До ініціативи PURL готові долучитися ще шість країн, йде погодження 5-го та 6-го пакетів допомоги

Зеленський: До ініціативи PURL готові долучитися ще шість країн, йде погодження 5-го та 6-го пакетів допомоги

21:21 29.09.2025
Добропільська контрнаступальна операція дозволила звільнити 174 квадратних кілометри - Зеленський

Добропільська контрнаступальна операція дозволила звільнити 174 квадратних кілометри - Зеленський

18:09 29.09.2025
Зеленський: Трагедія Бабиного Яру – це приклад того, чому сьогодні світ не може стояти осторонь, мовчки спостерігати за агресією Росії

Зеленський: Трагедія Бабиного Яру – це приклад того, чому сьогодні світ не може стояти осторонь, мовчки спостерігати за агресією Росії

16:54 29.09.2025
Зеленський заявляє про важливість участі США у колективній відповіді на російські дрони над країнами НАТО

Зеленський заявляє про важливість участі США у колективній відповіді на російські дрони над країнами НАТО

16:36 29.09.2025
Україна просить інші країни долучитися до формування реєстру викрадених українських дітей

Україна просить інші країни долучитися до формування реєстру викрадених українських дітей

16:33 29.09.2025
Зеленський: дуже хотіли б, щоб Польща долучилася до програми PURL

Зеленський: дуже хотіли б, щоб Польща долучилася до програми PURL

16:21 29.09.2025
РФ не змогла розділити Європу навіть використовуючи своїх представників на європейському континенті – Зеленський

РФ не змогла розділити Європу навіть використовуючи своїх представників на європейському континенті – Зеленський

12:03 29.09.2025
Росія не змогла дестабілізувати Молдову – Зеленський

Росія не змогла дестабілізувати Молдову – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

ГУР повідомляє про евакуацію з Гази 57 людей, з них 48 громадян України

В Дніпрі 12 постраждалих, один у важкому стані – ОВА

Трамп про перемовини між Зеленським і Путіним для завершення війни: треба зібрати їх разом і зробити це

Окупанти атакували місто Дніпро дронами, є поранені, почалися пожежі – обладміністрація

Підозрюваний Німеччиною в причетності до підриву "Північного потоку" українець затриманий у Польщі

ОСТАННЄ

Корнієнко: Участь Ради у скринінгу ЄК прискорить адаптацію українського законодавства до європейського

З окупованих територій вдалося врятувати 16 молодих людей

Ворог повторно обстріляв залізничну інфраструктуру на Чернігівщині, є знеструмлення на ніжинському напрямку – УЗ

В Дніпрі вже 20 постраждалих від удару, пошкоджене підприємство

В Одесі випала півторамісячна норма опадів, громадський електротранспорт припинив роботу – мер

Через атаку ворожих БпЛА у Харкові спалахнула пожежа, даних щодо постраждалих немає

На Миколаївщині викрили схему незаконного користування надрами на 120 млн грн – прокуратура

Міноборони готове максимально сприяти виробникам мін у масштабуванні та розвитку виробництва – Шмигаль

Харків вдруге за день під атакою ворожих БпЛА

Росіяни атакували Запорізький район, загорілися склади агропідприємства – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА