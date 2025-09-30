Інтерфакс-Україна
13:24 30.09.2025

На дистанційний режим роботи переходить частина освітніх закладів міста Суми - міськрада

У Сумах частина освітніх закладів працюватиме дистанційно до кінця року, в дитячих садках функціонуватимуть чергові групи, повідомила Сумська міська рада.

"До 31 грудня поточного року заклади дошкільної, позашкільної та початкової мистецької освіти, а також структурні підрозділи початкових шкіл Сумської громади продовжать працювати дистанційно", - йдеться у повідомленні міськради у телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що відповідне рішення ухвалено комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сумської МТГ з огляду на ситуацію в громаді.

Для дітей, які потребують присутності в садках, там функціонуватимуть чергові групи. Тренування для спортсменів позашкільних спортивних закладів, а саме учасників офіційних змагань 2025 року, окрім молодших вікових груп, відбуватиметься у звичайному режимі з дотриманням усіх заходів безпеки.

 

https://smr.gov.ua/uk/novini/podiji/34990-u-sumakh-chastyna-osvitnikh-zakladiv-pratsiuvatyme-dystantsiino-do-kintsia-roku.html

11:24 30.09.2025
Голова комітету Ради: 6% підручників ще досі не доставлені до шкіл

10:44 30.09.2025
Освітній омбудсмен закликає до зміни моделі виплати зарплати педагогам, де б більше вагу мала ставка

10:41 30.09.2025
Голова комітету Ради Бабак наполягає на необхідності виконати вимогу про три мінімальні зарплати для вчителів шкіл в 2026р

09:17 30.09.2025
У Міносвіти підготували путівники щодо оцінювання для освітніх галузей в 5–9 класах НУШ

16:19 24.09.2025
Сертифікати на освітні гранти почали надходити в "Дію"

10:21 23.09.2025
Результати ДПА для 4-х класів не визначають подальше навчання дитини - УЦОЯО

09:51 23.09.2025
ДПА для 4-х класів проходитиме у мовно-літературній і математичній галузях і нагадуватиме комплексну контрольну - УЦОЯО

09:26 23.09.2025
Запуск ДПА для 9-х класів може розпочатися з 2028р - УЦОЯО

12:28 22.09.2025
УЧХ допомагає на місцях після російських повітряних атак у Запоріжжі та Сумах

05:59 22.09.2025
У Сумах удари "шахедів" пошкодили промислові об’єкти та заклад освіти, є поранена людина - в.о. мера

