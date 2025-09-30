На дистанційний режим роботи переходить частина освітніх закладів міста Суми - міськрада

У Сумах частина освітніх закладів працюватиме дистанційно до кінця року, в дитячих садках функціонуватимуть чергові групи, повідомила Сумська міська рада.

"До 31 грудня поточного року заклади дошкільної, позашкільної та початкової мистецької освіти, а також структурні підрозділи початкових шкіл Сумської громади продовжать працювати дистанційно", - йдеться у повідомленні міськради у телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що відповідне рішення ухвалено комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сумської МТГ з огляду на ситуацію в громаді.

Для дітей, які потребують присутності в садках, там функціонуватимуть чергові групи. Тренування для спортсменів позашкільних спортивних закладів, а саме учасників офіційних змагань 2025 року, окрім молодших вікових груп, відбуватиметься у звичайному режимі з дотриманням усіх заходів безпеки.

https://smr.gov.ua/uk/novini/podiji/34990-u-sumakh-chastyna-osvitnikh-zakladiv-pratsiuvatyme-dystantsiino-do-kintsia-roku.html